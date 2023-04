„Oba týmy bojovaly, ale k vidění byla celá řada nepřesností. Radost z vedoucího gólu bohužel netrvala dlouho a soupeř záhy vyrovnal,“ krčil rameny zkušený fotbalista, že hosté na úvodní branku Hlůžka z 15. minuty ihned zareagovali.

TJ Sokol Pačejov (černé dresy), archivní snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Obecně u nás platí, že na gól se hrozně nadřeme, ale snadno ho dostaneme,“ posteskl si Klásek. Do konce poločasu ale šel Pačejov do vedení, a to díky krásném úniku od poloviny hřiště v podání agilně hrajícího Davida Hradila.

„Ve druhém poločase se obraz hry moc nezměnil. Možná jsme více drželi balon, ale ohrozit bránu soupeře se nám nedařilo. Těší mě, že po vyrovnání na 2:2 se tým nepoložil a stále se snažil vyhrát, což se nakonec také povedlo a konečně bereme tři body,“ pochvaloval si Václav Klásek, který ocenil především oba dvougólové střelce – Josefa Hlůžka a o devět let mladšího Davida Hradila.

TJ Sokol Pačejov – TJ Sokol Štěnovice

Poločas: 2:1. Branky: 15. a 78. Hlůžek, 24. a 81. Hradil – 16. Lederer, 60. Šimek. Rozhodčí: Bureš – Horský, Mazán. ŽK: 1:3 (69. Bláha – 32. Jůza, 70. Matoušek, 70. Boček). Diváci: 35. Sestava TJ Sokol Pačejov: O. Štěpán – Kubáň, Mareš, Šmrha (52. Bláha), Ticháček, Hlůžek, V. Klásek, Hradil, M. Klásek (85. F. Štěpán), J. Klásek (64. F. Sedláček), Panuška. Trenér: Zdeněk Voska. Sestava TJ Sokol Štěnovice: Minařík – Tomašek, Matoušek (78. Uxa), Lederer, Kokoška, Jůza (50. Fink), Boček, Šimek, Volf, Fabián, Koželuh. Trenér: Petr Plass.

