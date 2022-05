Jenže to by Benfika, jak se mladíkům z Chodska přezdívá, nesměla ve zbývajících duelech získat ani bod. Naopak Optici by všechny zápasy museli vyhrát, včetně toho vzájemného, navíc alespoň o šest branek. „Na začátek Domažlicím gratuluji téměř k jistotě postupu a doufám, že zápas nabídne kvalitní fotbal, ve kterém samozřejmě budeme chtít uspět,“ řekl trenér Horní Břízy Aleš Zach v rozhovoru pro klubový web TJ Jiskra Domažlice.