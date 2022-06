Domažlický Petr Mužík v souboji s Janem Krausem z Holýšova.Zdroj: Jiří Pojar

Dvě branky v Holýšově vstřelil mladík Karel Jahn, o zbývající trefy se postaralo pět různých střelců, včetně kapitána áčka Petra Mužíka. „Petr mi sám zavolal, jestli by si nemohl zahrát za béčko. Moc mě to potěšilo. Odehrál výborné utkání, ale hlavně to byla skvělé pro ostatní mladé kluky, kteří si mohli zahrát po boku tak skvělého fotbalisty,“ kvitoval pětatřicetiletý kormidelník.

Jiskra oslavila titul a tím pádem i postup do divize s velkým předstihem, ale dlouho váhala, jestli republikovou soutěž vůbec přijme. Přihlásila totiž krajský přebor i divizi. Ve středu odpoledne ale Chodové přece jen potvrdili, že v příští sezoně budou čtvrtou nejvyšší domácí soutěž hrát.

„Jsme samozřejmě moc rádi, že půjdeme do divize. Třikrát za sebou jsme byli v krajském přeboru nejlepší, myslím si, že si to zasloužíme. Za tým můžu říct, že se všichni moc těšíme, ale zároveň do toho půjdeme s velkým respektem, protože rozdíl mezi přeborem a divizí je podle mě veliký,“ domnívá se trenér Pavel Javorský, který záhy prozradil osobní cíle směrem do další sezony.

Unikající útočník Karel Jahn, jenž Holýšovu vstřelil dvě branky.

„Prezident klubu Jaroslav Ticháček by nás rád viděl co nejvýš, protože stejně jako já nesnáší porážky a má rád výhry. Ale já budu asi o něco málo skromnější. Chceme se samozřejmě také pohybovat v tabulce co nejvýš, ale jako hlavní cíl si momentálně kladu to, abychom se v divizi hlavně udrželi. Rozhodně nechceme udělat žádnou ostudu. My budeme ve všech zápasech bojovat, jako Benfika bojuje vždycky a uvidíme, na co to bude stačit. Pro naše mladé hráče to každopádně bude velká škola,“ dodává kouč Domažlic.

