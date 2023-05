Tři kola před koncem sezony jsou sice na osmém místě, ale pohled na tabulku je letos neuvěřitelně matoucí. Alespoň jeho druhá polovina. Fotbalisté domažlického béčka mají totiž na čtrnáctou příčku rivala z Klatov, která už znamená sestup, náskok pouhých tří bodů, a tak o záchranu budou bojovat až do samotného konce.

13. kolo FORTUNA divize, skupina A: SK Petřín Plzeň - TJ Jiskra Domažlice B (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) 0:2 (0:1). | Foto: Deník/Martin Mangl

Svou šanci na setrvání mezi divizní elitou i pro příští ročník mohou však mladí Chodové zvýšit už v sobotu od 17 hodin, kdy na domácí půdě vyzvou plzeňský Petřín. „Petřín rozhodně patří k nejkvalitnějším týmům soutěže. V prvním vzájemném zápase na podzim ale doplatil na umělku (Jiskra vyhrála v Plzni 2:0), kde jsme ho zničili. I proto si myslím, že k nám teď přijede s cílem, aby nám to vrátil i s úroky,“ domnívá se domažlický kapitán Tomáš Korelus.

OHLASY Z DIVIZE: Benfika padla. Zaslouženě, tvrdí trenér Vítovec. Co mu vadilo?

„Soupeř má kvalitní útočnou fázi, na to se musíme připravit. Protože jestli nebudeme připravení, hrozí debakl. Oni totiž dokážou trestat sebemenší chybu,“ upozorňuje jeden z nejzkušenějších hráčů mančaftu.

Dalším klíčem k úspěchu bude podle Koreluse nepřipouštět si enormní důležitost zápasu směrem k záchraně. „To, že musíme bodovat, si nesmíme moc připouštět. My samozřejmě chceme doma zvítězit, ale jakmile máme v hlavě, že něco musíme, svazuje nás to a ovlivňuje to také náš výkon,“ tvrdí 29letý bek.

Ten věří v sílu domácího prostředí, i když… „Nám se posledním dobou daří spíš venku. Z krajského přeboru jsme byli zvyklí, že jsme každého přehrávali, ale v divizi to o tom už tolik není. Je potřeba hrát více takticky, to nám zatím chybí,“ krčí Korelus rameny. „Ale snad to zvládneme a přiblížíme se záchraně,“ přeje si.

