FOTO, OHLASY: Domácí zahodili dvě penalty, šlágr přeboru tak skončil remízou

Reakce Bolešin ovšem hostující mužstvo nepoložila, o tři minuty později se skóre měnilo znovu poté, kdy se po chybě domácího gólmana prosadil Ondřej Mareš. Klatovy do poločasu ještě přidaly třetí branku, konkrétně Tomáš Partyngl, jenž uklidil do sítě nadýchaný centr z kopačky spoluhráče Štěpána Tomaky.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 B (na archivním snímku hráči v červených dresech) zvítězili na hřišti SK Bolešiny vysoko 6:2 a v tabulce se vyhoupli na šesté místo.Zdroj: Jindřich Schovanec

Do kabin se šlo za stavu 1:3 z pohledu domácího SK Bolešiny. „Druhý poločas jsme začali velice aktivně a hned dvě minuty po jeho začátku nás do třígólového vedení poslal Kuba Fiala, který s klidem skóroval po skvělé kolmé přihrávce mezi stopery," pokračoval Partyngl v popisu okresního derby.

Nicméně Bolešiny se dostaly opět do hry, když v 50. minutě snížil na 2:4 agilní kapitán týmu Tomáš Stupka. „Tento gól nás ovšem nepoložil, naopak. Po takřka stejné situaci jako u gólu Fialy dokázal skórovat i Sebastian Weber a stav byl tedy 2:5. Tato branka domácí definitivně zlomila a my jsme, takřka jako celý zápas, výrazně dominovali. Stav zápasu na konečných 6:2 v náš prospěch upravil v 78. minutě opět Kuba Fiala a my si tak z Bolešin odvezli povinné a zároveň zasloužené tři body," doplnil závěrem klatovský fotbalista Partyngl.

SK Bolešiny - SK Klatovy 1898 B 2:6

Poločas: 1:3. Branky: 18. Kuchárik, 50. Stupka - 47. a 78. Fiala, 12. Urs, 21. Mareš, 37. Partyngl, 56. Weber. Rozhodčí: Hošek - A. Fanfule, L. Fanfule. ŽK: 4:3 (41. Šmolc, 60. Stupka, 78. Hodl, 82. Bauer - 55. Fiala, 73. Tomaka, 75. Weber). ČK: 1:1 (88. Stupka - 88. Weber). Diváci: 70. Sestava SK Bolešiny: Simbartl - Bauer, Kuchárik, Stupka, Jakub Pitel, Šilhavý, Bošek (65. Novák), Radek Šindelář (57. Vraný), Kolář, Jiří Pitel (44. Hodl), Jiří Šmolc mladší. Trenér: Jiří Šmolc starší. Sestava SK Klatovy 1898 B: Herman - Daněk, Kotáb (29. Tomaka), Pretzelmayer, Marek (70. Javorský), Partyngl, Urs, Valeš, Fiala (79. Korpa), Mareš (46. Weber), Kolerus. Trenér: Jan Ježek.

