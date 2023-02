V okleštěné sestavě na plzeňského soupeře z krajské I. A třídy nestačil, doma mu podlehl těsně 1:2. O jedinou branku Baníku se postaral mladíček Dominik Donate. „Kvalitní prověrka. Soupeř předvedl výborný výkon, ve hře nás velice vysoko napadal. My jsme se bohužel tentokrát moc nesešli. Pořád nás trápí některá zranění, dva tři kluci onemocněli a někteří dorostenci byli se školou na lyžáku," poznamenal jeden z trenérů fotbalového Stříbra Luboš Zaoral. „I když jsme nakonec prohráli, zápas rozhodně splnil to, co měl. My jsme hlavně rádi, že se nám nikdo další nezranil," ulevil si pětatřicetiletý kouč.