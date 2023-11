Dvě výhry, tři remízy, deset porážek. Podzim v podání fotbalistů Stříbra nebyl povedený, alespoň ne po výsledkové stránce. Tým z Tachovska uhrál pouze devět bodů a v krajském přeboru mu patří až patnáctá příčka. A právě neuspokojivé výsledky zlomily vaz trenérům Baníku Lukáši Pleškovi a Luboši Zaoralovi. Vedení klubu je v tomto týdnu odvolalo.

„Je to pravda, s Lukášem Pleškem u áčka končíme," řekl Deníku šestatřicetiletý trenér Luboš Zaoral. „Je to pro nás zvláštní konec, který nás hodně mrzí. Mně osobně mrzí nejvíc, že nám vedení nedalo šanci to s týmem dotáhnout, dopracovat sezonu, kterou jsme rozjeli," soukal ze sebe zklamaně.

Důvody vyhazovu? Nebyly to zřejmě jen neuspokojivé výsledky, nad nimiž nelze sáhodlouze polemizovat. Protože devět bodů je opravdu málo. „Z pohledu vedení nebyla dobrá asi i hra, nějaké taktické věci. Tyhle názory nás mrzí, protože my si stojíme za svým. S týmem jsme dělali, co jsme mohli," přemítá Luboš Zaoral, jenž měl společně s Lukášem Pleškem velmi mladý kádr plný dorostenců, kteří jsou sice talentovaní, ale chybí jim praxe v dospělém fotbale.

„Až na pár výjimek jsme na podzim herně odehráli vyrovnané zápasy, ale srážely nás individuální chyby, nezkušenosti. Když si vzpomenu na podzimní góly, které jsme dostali, tak byly právě po chybách jednotlivců, mraky branek jsme soupeřům darovali úplně sami," posteskl si teď již bývalý trenér Baníku.

Ten končí mimochodem i u dorostu, který ve Stříbře vedl. „Dalo by se říct, že my jsme měli áčko s dorostem dohromady, ale u dorostu teď končím taky. Celkově máme s Lukášem Pleškem jiné názory na fotbal ve Stříbře než vedení, což mě také dost mrzí, protože Lukáš má několik desítek startů v první lize, ale ani jeho neberou v potaz. Nechci říkat proti nikomu nic špatného, ale prostě nás to mrzí. V posledních dvou letech nám odešlo spoustu zkušených kluků, hráli jsme s mladíky, a teď končíme. Koncepční cesta, kterou jsme se vydali, teď tak trochu ztrácí smysl. Ve Stříbře se pojede zase od začátku," pokrčil rameny Zaoral, který si teď od fotbalu chvíli odpočine.„Ale bez trénování, nebo bez fotbalu jako takového nevydržím, takže uvidíme, co se mi potom naskytne," přemýšlí nahlas.

Luboš Zaoral se na závěr ještě ohlédl za letošním podzimem. „Nevyšly nám zápasy na Petříně, ve Lhotě, tam jsme utrpěli debakly. Nepovedlo se nám ani domácí utkání s Rapidem, ale z mého trenérského pohledu jsme jinak podávali vyrovnané výkony, věděli jsme, co chceme hrát, jak se chceme prezentovat. Ale bohužel, srážely nás ty chyby, o kterých jsem mluvil. A teď je konec."

Kdyby s týmem pokračovali s Lukášem Pleškem i na jaře, podařilo by se krajský přebor zachránit? „Věřím, že ano. Už na začátku sezony jsme věděli, že budeme hrát o záchranu. Vzhledem k mládí kádru a kvalitám ostatních týmů v přeboru jsme to tak nějak tušili. V posledních dvou letech jsme to vždycky dotáhli alespoň do baráže, kterou jsme zvládli, věřím, že by se nám to povedlo i letos, zachránit přebor," uvedl. „Tento ročník jsme brali jako takový udržovací, záchrana byla náš cíl. V příští sezoně by byli kluci zase o rok starší, zkušenější. Věřím, že bychom se zvedli i výsledkově," dodal Zaoral.

