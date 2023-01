„Trénujeme dvakrát týdně. Od 19. do 22. ledna jsme byli na soustředění v Železné Rudě, kde jsme běhali v terénu a večer posilovali. Kluci dostali pořádně naloženo," prozradil jeden z trenérů Baníku Stříbro Luboš Zaoral.

Míč sice v novém roce už viděli, ale zatím jen poskrovnu. Už teď ve středu (25. ledna) ovšem Baník čeká první přípravné utkání, a to od 19 hodin proti divizním Tochovicím. Dějištěm utkání bude umělá tráva SK Petřín Plzeň.

„Tochovice jsou na soustředění v Mýtě a hledali soupeře, takže jsme na jejich nabídku kývli. Bude to pro nás dobrý zápas, výborná zkouška. Minimálně v tom, že si nejspíš asi hodně zaběháme," usmívá se dvorní parťák hlavního kouče stříbrských fotbalistů Lukáše Pleška, bývalého ligového plejera.

Kádr jednoho ze dvou reprezentantů tachovského okresu mezi elitou kraje se oproti podzimní části sezony příliš nezměnil. Dalo by se říct, že filozofie zůstává stejná i nadále. „Chceme spoléhat na mladé hráče, dávám jim šanci, zapojit je. I teď v Železné Rudě s námi bylo pár dorostenců. Zároveň bychom ale chtěli do týmu přivést ještě alespoň jednoho zkušenějšího fotbalistu, nicméně v dnešní době je to složité a stále probíhají jednání," uvedl Zaoral.

Aubrecht: Tým bychom chtěli doplnit, ale budeme rádi, když se nám uzdraví marodi

Zatímco v kolonce nově příchozích borců odjinud svítí jedna velká nula (prozatím), mezi odchody nikoliv. „Bohužel u nás skončil Radek Skopový, který jaro stráví v Chodském Újezdu, pak se stěhuje do Prahy," krčil Zaoral rameny.

Fotbalisté TJ Baník Stříbro (bílí), ilustrační snímek.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„Je to pro nás opravdu velká ztráta," připustil trenér Baníku. I proto (a vzhledem k umístění z podzimu) se cíle týmu pro jaro vůbec nemění. „Budeme hrát o záchranu, to už nám bylo celkem jasné na podzim. Na jaře budeme spoléhat na mladé hráče, naše odchovance, ale také starší kluky jako jsou Tůma, Hřebík, nebo Radek Dyk. Doufáme, že se na jaře zachráníme a budeme hrát krajský přebor i v následující sezoně. Je to pro nás důležité," dodává Luboš Zaoral.

Plán přípravných zápasů TJ Baník Stříbro - středa 25. ledna 19.00: SK Tochovice - TJ Baník Stříbro (UMT Petřín Plzeň), sobota 28. ledna 14.00: TJ Baník Stříbro - FK Žákava (UMT), sobota 4. února 10.00: SK Petřín Plzeň B - TJ Baník Stříbro (UMT), sobota 11. února 14.00: TJ Baník Stříbro - Trstěnice (UMT), sobota 18. února 14.00: TJ Baník Stříbro - Košutka Plzeň (UMT), neděle 26. února 14.00: TJ Baník Stříbro - TJ Sokol Malesice (UMT).

Z týmu cítím pohodu, pochvaluje si trenér Okuly. Co změny v kádru?