„Věděli jsme, že tahle sezona bude daleko těžší než ta loňská, což se potvrdilo. Také kvůli tomu, že jsme na podzim postrádali pět šest dlouhodobých marodů, kteří by jinak patřili do základní sestavy,“ poznamenal zkušený kouč Radnic Pavel Aubrecht. „I proto byl pro nás každý bod důležitý a ve finále musíme být spokojení. Před kluky musím smeknout, jak to na podzim zvládli,“ doplnil.