A vy pak hlasováním v naší anketě na webu sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme v sobotním Deníku i na webu rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci.

FOTO: Rodinný souboj Zachů vyhrál otec. Rapid rozstřílel trápící se Holýšov

Hráčem úvodního jarního kola se stal brankář Horní Břízy Jan Schimmer, který od vás – našich čtenářů – získal nejvíce hlasů. V 17. kole byl vyhlášen nejlepším hráčem stoper Ondřej Pavlas z Baníku Stříbro, pak anketu opanoval zcela jednoznačně útočník Lhoty Martin Švehla a před týdnem se hráčem neúplného 19. kola stal domažlický Miroslav Hojda. Kdo se stane vítězem (znovu neúplného) 20. kola, tedy hráčem uplynulého víkendu krajského přeboru?

Nominování byli:

Tadeáš Drtil (Rapid Plzeň): V nominaci o Hráče kola KPM se na jaře objevuje již podruhé. Tentokrát za to, že v sobotním utkání proti Holýšovu vstřelil úvodní dva góly svého týmu a výrazně tak přispěl k vítězství 5:0.



Miroslav Zach (Zruč): Nestává se často, že by v anketě o NEJ hráče kola (víkendu) bojoval o vaše hlasy gólman a ještě z poraženého týmu. Miroslav Zach si to ale plně zaslouží. Hlavně díky němu Zruč z půdy Horní Břízy odjela pouze s porážkou 0:2. „V první půli nás několikrát vychytal,“ chválil mladého brankáře trenér Horní Břízy Aleš Zach. Ne, není to jen shoda jmen. Otec zkrátka porazil svého syna. Ale mladší Zach podal skvělý výkon.



Ondřej Kotrnoch (Lhota): Zkušený fotbalista Lhoty přispěl svým dobrým výkonem v sobotním utkání 20. kola proti Nepomuku, které hostily Dobřany, k výhře 3:1.



David Míka (Chotíkov): Chotíkovský špílmachr se projevil jako správný kapitán. Nejprve v osmé minutě zápasu s Nýrskem otevřel skóre, a když pak soupeř otočil ve druhé půli na 1:2, dokonal další obrat. Šest minut před koncem zařídil, že tři body zůstaly v Chotíkově po vítězství 3:2.



Ondřej Seget (Radnice): Radnický kouč Pavel Aubrecht měl v nedělním zápase s vejprnickou Slavií šťastnou ruku při střídání. Když v 68. minutě poslal na hřiště 29letého záložníka Ondřeje Segeta a ten se mu po dvanácti minutách pobytu na hřišti odvděčil gólem na 2:0. Byl to jeho první gól v krajském přeboru. Vejprnice už pak v závěru přímého souboje o druhé místo tabulky stačily jen snížit.