OHLASY Z PŘEBORU: Nepomuk uhrál po divočině bod, Zruč trápila béčko Petřína

Vítězové jednotlivých kol ankety - 1. kolo: Michael Džugan (Tlumačov), 2. kolo: Jakub Záhrobský (Lhota), 3. kolo: Miroslav Lopata (Chotíkov).

Nominace (NEJ hráč 4. kola)

Šimon Smola (Lhota): Pro mladého brankáře fotbalistů TJ Sokol Lhota se jednalo o vůbec první utkání ve žluto-černém dresu. A talentovaný gólman, který v dorostu působil v plzeňské Doubravce, obstál. Jednou sice z kopačky hostujícího střelce Drudíka inkasoval, ale jinak podal skvělý výkon a přispěl k vítězství svého týmu doma nad Staňkovem 4:1.



Jan Viterna (Tachov): Ve viditelných statistikách zápasu sice zůstal tachovský kapitán ve stínu střelců Hudce a Lanfranchiho, ale byl to právě on, kdo měl lví podíl na tom, že Tachov udržel čisté konto. A vysoké vítězství na hřišti Tlumačova 8:0 už je pouhým vyústěním výborné práce zkušeného borce.



„Nedá mi to, abych nepochválil individuální výkon našeho kapitána Jana Viterny, který podal skvělý výkon a řídil celou naší defenzivu tak, abychom se mohli věnovat hlavně útočení,“ říkal na adresu svého zkušeného stopera tachovský kormidelník Jaroslav Pták.



Jan Peterka (Černice): „Nepamatuji si, že bychom někdy byli takto produktivní,“ rozplýval se černický trenér Petr Kural s tím, že jeho mužstvo v sobotním duelu 4. kola krajského přeboru proměnilo téměř všechny své šance. I díky útočníkovi Janu Peterkovi, jenž vstřelil hattrick. Černice doma nakonec soupeře z Holýšova porazily jednoznačně 5:1.



Matyáš Kašpar (Nepomuk): Nepomucký mladík dal v zápase na půdě Baníku Stříbro dvě branky a velkou měrou se tak zasloužil o to, že jeho tým si z Tachovska nakonec po remíze 4:4 odvezl velice cenný bod.



Martin Hejduk (Vejprnice): Mladý fotbalista vejprnické Slavie vstřelil oba góly svého týmu v nedělním utkání 4. kola na půdě ex-divizního Mýta (2:1) a zařídil tak pro svoje mužstvo první vítězství v sezoně.