FOTO, VIDEO: Jiskra ve šlágru dominovala. Na druhé místo jde po kanonádě Lhota

A vy pak hlasováním v naší anketě na webu sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme v sobotním Deníku i na webu rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci.

Vítěz ankety Kostka se vrátil do sestavy Lhoty po zranění a blýskl se hattrickem

Vítězové jednotlivých kol – 16. kolo: Jan Schimmer (Horní Bříza), 17. kolo: Ondřej Pavlas (Stříbro), 18. kolo: Martin Švehla (Lhota), 19. kolo: Miroslav Hojda (Jiskra B), 20. kolo: Ondřej Kotrnoch (Lhota), 21. kolo: Jakub Šroubek (Lhota), 22. kolo: Adam Král (Zruč), 23. kolo: Jakub Volák (Radnice), 24. kolo: Lukáš Volek (Bolevec), 25. kolo: Matěj Kostka (Lhota).

Nominace (26. kolo)

Vojtěch Černý (Jiskra Domažlice B): Má za sebou mimořádně střelecky úspěšný víkend. V pátek večer rozhodl v nastaveném čase o vítězství áčka v ČFL nad Karlovými Vary a v sobotu přidal v prvním poločase další dvě branky za béčko na hřišti druhého Nýrska, potom vystřídal. „Byli jsme s trenérem áčka Pavlem Vaiglem domluvení, že odehraje jen poločas,“ vysvětloval trenér domažlické rezervy Pavel Javorský. „I tak měl Vojta vynikající víkend,“ doplnil naprosto spokojený kormidelník.



František Paum (Slavia Vejprnice): Dostal šanci a pořádně ji chytil za pačesy, ve svém druhém zápase za vejprnické áčko se blýskl hattrickem do sítě Holýšova, který Slavia na jeho hřišti v sobotním dopoledni rozstřílela 9:2. „Asi bychom se měli zamyslet nad tím, jestli nedávat klukům z béčka šanci častěji, protože kvalitu mají,“ položil si otázku jeden z vejprnických trenérů Lukáš Paul. Paum se odvděčil třemi góly, které si připsal i David Král, ale ten se jednou trefil z penalty. Proto padla volba v nominaci na Pauma.



David Křížek (Lhota): Lhotě se daří, a to nejen týmově, ale i individuálně. V sobotu proti Chotíkovu měl trenér Petr Nykles v kádru dva dvougólové střelce - Adama Vlčka a šutéra Davida Křížka, který se prosadil v 19. minutě, kdy vyrovnal skóre na 1:1 a pak ještě po hodině hry, kdy svým zásahem definitivně zlomil odpor oslabeného, ale bojujícího soka. Lhota zvítězila 5:2, posunula se na druhé místo tabulky, a to i díky svému střelci Křížkovi.



Tomáš Knapp (Nepomuk): Kanonýr Nepomuku se v nominaci o nejlepšího hráče víkendových bojů již na jaře několikrát objevil. Ani jednou nevyhrál, ale pozornost si vydobyl i nyní. A to díky svému gólovému počinu v páteční předehrávce proti Bolevci. Nepomuk po poločase prohrával, ale ve druhé půli přišly Knappovy chvíle. Nejprve v 65. minutě srovnal a v závěrečných pěti minutách přidal další dvě branky, které znamenaly hattrick a tři body.



Zdeněk Daněk (Černice): Pokud nepočítáme gólmana vedoucího béčka Domažlic, které vyhrálo šlágr v Nýrsku 4:0, byl zkušený brankář Daněk jediným gólmanem 26. kola, který udržel čisté konto. Jeho tým i díky jeho zákrokům zvítězil na horké půdě Tlumačova 1:0.