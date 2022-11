OHLASY Z PŘEBORU: Šlágr v Chotíkově rozhodl hrající trenér. Radnice obraly Rapid

Vítězové jednotlivých kol ankety Deníku – 1. kolo: Michael Džugan (Tlumačov), 2. kolo: Jakub Záhrobský (Lhota), 3. kolo: Miroslav Lopata (Chotíkov), 4. kolo: Šimon Smola (Lhota), 5. kolo: František Polášek (Radnice), 6. kolo: Lukáš Hudec (Tachov), 7. kolo: Miroslav Lopata (Chotíkov), 8. kolo: Dominik Donate (Stříbro), 9. kolo: Petr Pejsar (Tlumačov), 10. kolo: Matěj Kouřil (Lhota), 11. kolo: David Křížek (Lhota), 12. kolo: Patrik Eger (Černice), 13. kolo: Daniel Kasl (Stříbro).

Nominace (NEJ hráč 14. kola krajského přeboru)

Petr Kučera (Chotíkov): Sedmatřicetiletý hrající trenér Chotíkova Petr Kučera se letos střelecky trápí. Do víkendového utkání proti rezervě divizního Petřína dal pouze jeden gól. Svou sbírku ale právě ve šlágru kola rozšířil o další zářez. Díky jeho trefě z 56. minuty zvítězil Chotíkov těsně 1:0 a upevnil si druhé místo v tabulce, na kterém stráví i dlouhou zimní pauzu.



Ondřej Kotrnoch (Lhota): Ondřej Kotrnoch patří k základním stavebním kamenům fotbalové Lhoty. To ostatně čtyřiatřicetiletý špílmachr prokázal také ve čtvrteční předehrávce 14. kola. Lhota na umělé trávě pod umělým osvětlením ve Vejprnicích sestřelila Černice vysoko 6:0 a Kotrnoch k tomu přispěl dvěma zásahy. K tomu navíc přidal i dvě asistence.



František Polášek (Radnice): Fotbalisté TJ Sokol Radnice zvítězili podruhé za sebou. Minulý týden deklasovali Tlumačov 5:0 a teď udolali plzeňský Rapid 3:1. Dvěma góly k tomu pomohl František Polášek, který anketu Deníku na podzim už jednou vyhrál, a to v pátém kole letošní soutěže.



Miroslav Černohorský (Holýšov): Odčinili těsnou porážku z minulého týdne na půdě vejprnické Slavie, kde domácímu týmu podlehli těsně 0:1. Fotbalisté Holýšova v neděli potvrdili roli favorita, když na domácím hřišti přehráli beznadějně poslední Staňkov 3:1. Dva góly vstřelil nestárnoucí Miroslav Černohorský, jednačtyřicetiletý kapitán mužstva a kandidát na titul nejlepšího hráče Deníku ve 14. kole krajského přeboru.



Milan Braun (Tachov): Tachovští fotbalisté letos válcují jednoho soupeře za druhým. Tentokrát jejich brilantní sportovní formu odneslo Mýto, které z horké půdy lídra soutěže odjelo s debaklem v podobě porážky 0:6. O branky vítězného mužstva se postaralo pět různých střelců. Do sítě Slavoje se jednu trefili Sláma, Fišer, Hudec a Bulaiev. Braun dvakrát.