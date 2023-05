Stejně jako na podzim, tak i v jarní části nižších amatérských soutěží se můžete zapojit do ankety Deníku o nejlepšího hráče kola v nejvyšším přeboru Plzeňského kraje. Pokračujeme šestadvacátým kolem.

Krajský přebor, 26. kolo: SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - FK Staňkov 10:2 (3:2). | Foto: Deník/Filip Nekola

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili.

A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat do středečních 23.59 hodin.

Nominace (NEJ hráč 26. kola krajského přeboru)

Martin Fryček (TJ Zruč): Fotbalisté Zruče v sobotním zápase 26. kola krajského přeboru porazili trápící se Černice na jejich půdě těsně 2:1. Trenér Jan Kraus označil vítězství za dílo kolektivního výkonu, ale pak přece jen vyzdvihl dva hráče. Jedním z nich byl třiadvacetiletý Martin Fryček, který odehrál skvělý zápas a vstřelil oba góly svého týmu.



Milan Braun (FK Tachov): Čtyři kola před koncem slaví fotbalisté FK Tachov zasloužený postup mezi divizní smetánku, kam se vrací po dřívějších ekonomických problémech a pádu až do III. třídy okresu Tachov. Postup hegemon letošního ročníku potvrdil sobotní výhrou 4:1 doma nad rezervou SK Petřín Plzeň, o kterou se dvěma trefami zasloužil i Milan Braun.



Matěj Fikrle (SK Rapid Plzeň): V prvním poločase zápasu proti poslednímu Staňkovu se docela nečekaně trápili. Ale po pauze už fotbalisté Rapidu Plzeň spustili nemilosrdný uragán a velkého outsidera duelu deklasovali vysoko 10:2. Tři branky vstřelil domácí Tomáš Ježek, ale do nominace jsme zvolili kapitána Matěje Fikrleho, který se rovněž zaskvěl hattrickem.



Tomáš Habart (FK Tachov): Svojí rychlostí čtyřiatřicetiletý fotbalista stále ještě na soupeře v krajském přeboru platí a nejinak tomu bylo i v sobotním šlágru 26. kola s béčkem plzeňského Petřína (4:1). Na pravé straně piloval lajnu, jak bývá jeho zvykem, a větral i mladíky z týmu soupeře. I jeho zásluhou tak Tachov slaví postup do divize a Tomáš Habart tenhle slastný pocit zažívá už potřetí v kariéře. Ostatně i proto se loni v létě vracel z Mariánských Lázní, teď je tedy jeho mise úspěšně u konce.



Matěj Štefl (SK Petřín Plzeň B): Ke kvalitě šlágru krajského přeboru v Tachově přispěli i hosté z Petřína, i když odejeli s porážkou 1:4. „Výsledek je pro nás až příliš krutý, ale Tachov potvrdil svoje kvality, byl lepší," uznal kouč petřínského béčka Jaroslav Levý. Také Deník výkon rezervy plzeňského celku ocenil a do nominace na hráče kola vybral 23letého Matěje Štefla, který už tuto anketu jednou ovládl na podzim po hattricku do sítě Lhoty.