V minulém kole Přeštice porazily Lom a po skončení duelu si konečně užily oslavy postupu do ČFL, který si zajistily již týden předtím v Jindřichově Hradci (6:0).Zdroj: Filip Nekola

Celkově ambiciózní klub z jihu Plzeňska neprohrál už 36 soutěžních utkání v řadě. Naposledy vyšel zkrátka 9. listopadu 2019 na půdě rivala z Klatov, kde padl 0:1. „Je to úctyhodná bilance, která se povede maximálně jednou v kariéře. Já něco takového zažívám vůbec poprvé. Ale je to dané také tím, že se kvůli covidu dvě sezony vůbec nedohrály, a my tak vyhrávali nebo remizovali stále jen v divizi. Kdyby se postoupilo už úvodní rok, ve kterém jsme byli první a měli dobře nakročeno, asi by tato série až takhle dlouhá nebyla,“ domnívá se kouč.

FOTO, VIDEO: Oslavující Přeštice nezastavil ani Lom. Nový cíl? Neprohrát!

Před dvěma týdny uspěli jeho svěřenci v Jindřichově Hradci, díky čemuž s předstihem slavili divizní titul i postup do ČFL. Na úspěšné utkání navázali minulý víkend doma proti Lomu, který na domácí půdě porazili 2:0. „Vážím si toho, že jsme tento zápas zvládli, protože kluci měli v týdnu slíbené lehčí tréninky a nebyli jsme tak připravení jako obvykle,“ přiznal Stanislav Purkart. Tento týden se už ale všechno vrátilo do starých kolejí.

Přeštický Tadeáš Přibáň v zápase proti Lomu (2:0).Zdroj: Filip Nekola

„V úterý jsme znovu najeli na klasický tréninkový cyklus. Právě proto, že chceme udržet letošní neporazitelnost, ale také proto, že už se pomaličku připravujeme na ČFL. Kdybychom nějakým způsobem na delší čas polevili, nebylo by to dobré a byli bychom sami proti sobě,“ má jasno zkušený lodivod.

FOTO: Parádní kulisa i pyroshow. Krajské finále mladších přípravek stálo za to!

Sobotní atraktivní konfrontace, která proti sobě svede první tým tabulky se druhým, začíná v 16 hodin. Oba celky od sebe dělí propastných 17 bodů a podzimní vzájemný souboj skončil výhrou Přeštic 1:0. Jak duel dopadne nyní?

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – pátek 19.00: FC Písek – FC Viktoria Plzeň B, neděle 17.00: Sokol Hostouň – TJ Jiskra Domažlice.



FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – ČLU Beroun, 16.00: Cheb – Rokycany, Přeštice – České Budějovice B, 17.00: Soběslav – Mýto, SENCO Doubravka – Mariánské Lázně, neděle 16.00: Jindřichův Hradec – Klatovy.



Krajský přebor – pátek 18.00: Zruč – Chotíkov, sobota 10.00: Horní Bříza – Sokol Lhota, 18.00: TJ Sokol Plzeň Černice – Rapid Plzeň, Bolevec – Holýšov, Vejprnice – Baník Stříbro, neděle 16.00: Staňkov – Nepomuk, 18.00: Jiskra Domažlice B – Tlumačov, Radnice – Nýrsko.



I. A třída – pátek 18.00: Petřín Plzeň B – Sv. Hrádek, sobota 10.15: Kralovice – Rokycany B, 14.00: Bělá nad Radbuzou – Kaznějov, neděle 17.00: Sušice – Žákava, 18.00: Mochtín – Svéradice, Křimice – Košutka, Mýto B – Tachov.



I. B třída, skupina A – sobota 18.00: Úněšov – Meclov, Dlouhý Újezd – Chodov, Planá – Horšovský Týn, Kdyně – Chodová Planá, neděle 16.00: Postřekov – Krchleby, 18.00: Mrákov – Chodský Újezd.



I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Sokol Štěnovice – Sokol Pačejov, 18.00: Blovice – Dobřany, SK Bolešiny – Kasejovice, TJ Měcholupy – Pfeifer Chanovice, Chotěšov – Horažďovice, neděle 10.15: Přeštice B – Chlumčany, 15.00: Klatovy B – Vrhaveč.



I. B třída, skupina C – sobota 14.00: Smíchov Plzeň – Kozolupy, 18.00: Slovan Plzeň – Město Touškov, Volduchy – Všeruby, Plasy – Příkosice, neděle 15.00: Dýšina – Malesice, 18.00: Chrást – Raková, Vejprnice B – Zbiroh.

FOTO, VIDEO: Sokolky šokovaly favoritky, Kobra předvedla famózní obrat