S fotbalem začínal v Pošumaví, velkou část mládežnických let strávil ve Viktorii Plzeň, kde si v barvách šestinásobného českého šampiona zahrál také juniorskou Ligu mistrů. V průběhu letošní sezony ale dvacetiletý fotbalista Alexandr Sojka odešel na hostování do druholigového Táborska, kde prozatím (a především) sbírá další cenné zkušenosti.

Alexandr Sojka v dresu Táborska.

Velkou porci minut dostal mladší bratr stopera třetiligových Domažlic Jindřicha Sojky a syn stejnojmenného předsedy stále ještě divizních Klatov v nedělním utkání 27. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na hřišti Varnsdorfu.

Jeho tým sice prohrál v divoké přestřelce 3:5, ale Alexandr Sojka se do historie zápasu zapsal premiérovou žlutou kartou i gólem na 2:2. „Získali jsme míč na pravé straně hřiště a potom jsme se prokombinovali před pokutové území, kde jsem dostal dobrou přihrávku od Bojana. Snažil jsem se vystřelit co nejvíce k levé tyčce, a to se podařilo,“ popisoval Sojka svoji trefu pro klubový web. „Za gól jsem rád a budu si ho pamatovat. Určitě mi to pomohlo se sebevědomím na hřišti, ale byl bych radši, kdybychom vyhráli,“ poznamenal ještě.

Sojka kvitoval, že od 50letého trenéra Romana Nádvorníka dostal na hřišti šanci ukázat se už v základní sestavě. Střídal po dobrém výkonu v 78. minutě a připsal si ve druhé lize svoji dosavadní největší minutáž. „Za příležitost jsem byl moc rád. Snažil jsem se na zápas připravit co nejlépe, abych týmu pomohl,“ řekl Sojka, který si svoje jihočeské angažmá zatím pochvaluje.

„Jsem rád, že zde mohu sbírat druholigové zkušenosti. Je to hodně specifická soutěž, důraz je hodně kladen na fyzickou stránku hráče,“ vypočítává a už se s týmem připravuje na další utkání, které FC SILON Táborsko odehraje v neděli doma proti Vlašimi. „Do tohoto zápasu půjdeme s tím, že chceme za každou cenu vyhrát,“ slibuje fanouškům mladý tvůrce hry.

