OBRAZEM: Senzační skalp na závěr. Klatovští fotbalisté skolili pražskou Aritmu

„Bylo nesmírně důležité, že jsme přežili úvodních deset minut a neinkasovali žádnou branku,“ řekl po zápase mladý obránce. „Pak se náš výkon rapidně zlepšil, úplně se to otočilo. Získali jsme sebevědomí na balonu, vytvořili si pár šancí a dali důležitý první gól. Dalo by se říct, že jsme pak domácí tým už do ničeho vážnějšího nepustili,“ radoval se dvacetiletý fotbalista Matěj Šoul.

Co jste si říkali v kabině před druhým poločasem? Vedli jste 1:0 a dal se očekávat tlak Pražanů, kteří chtěli minimálně vyrovnat a udržet domácí neporazitelnost. Jenomže žádný velký nápor Aritmy se nakonec nekonal. Především díky skvělému výkonu celého mužstva…

Říkali jsme si, že za žádnou cenu nesmíme polevit, že se musíme podporovat, věřit si a hrát nadále aktivní fotbal jako téměř celou první půli. A hlavně si dávat bacha na standardní situace, ze kterých domácí hrozili. Myslím si, že se nám to všechno náramně povedlo. Všichni kluci zápas odmakali na sto procent a myslím si, že jsme to zvládli jako tým. Toho si moc vážím.

Matěj Šoul v zápase na Aritmě.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Nejen že jste neinkasovali, v závěru jste naopak přidali pojistku. Jak byste z pozice pravého obránce popsal vaši trefu, kdy jste pelášil sám na gólmana?

Nějak jsme se tam s Krejčou prohodili, on zůstal na beku, já trošku výš. Už jsem toho měl plné zuby, ale cítil jsem, že by se tam mohl míč ke mně nějak odrazit. To se nakonec stalo, já se dostal před soupeře a mazal sám na branku.

A v zakončení jste si počínal jako zkušený mazák…

(úsměv) Zavřel jsem oči a nějak to tam kopl. Jsem rád, že to tam takhle spadlo.

Svou branku jste slavil poněkud emotivně. Proč?

Jo, slavil jsem trošku víc, protože domácí na nás měli celý zápas nějaké narážky včetně toho, kde se v tabulce nacházíme. Přitom jsme je teď porazili a oni mají jen o bod víc než my. Oslavu jsem si proto užil plnými doušky.

Zimu strávíte se ziskem solidních jednadvaceti bodů na jedenáctém místě. Máte čtyři body náskok na první sestupovou pozici a zároveň ztrácíte na třetí místo pouze pět bodů. Zažil jste tak vyrovnanou soutěž?

Je to tak, je to tam hodně namačkané. Každý bod je velmi dobrý, pro nás byly tyto tři z Aritmy hodně důležité. Ale mohli jsme být na tom lépe. Všichni jsme si říkali, že nás mrzí zápasy v Českém Krumlově, doma s Rokycany a v Hořovicích, kde jsme inkasovali až v samotném závěru. Kdybychom tyto zápasy lépe zvládli, mohli jsme mít o pět bodů více. Škoda…

