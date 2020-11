V rámci posledního 15. kola divize A se klatovští fotbalisté představili v Praze na hřišti domácí Aritmy. A výsledek? Jednoznačná porážka 0:4. Cesta domů tak nebyla veselá. „Špatný výkon bez pohybu, ale hlavně bez nasazení. S přístupem a myšlením, že se každý tým porazí sám, se fotbal hrát nedá a výsledek zápasu to jen potvrzuje," nebrala si servítky jedna z opor SK Klatovy 1898 Martin Janda.

17. listopadu 2016

Sváteční den zavedl fotbalisty SK Klatovy 1898 opět na Aritmu. Tehdejší dočasný trenér Karel Krejčí (po odvolání Martina Lepešky vedl Karel Krejčí klatovské áčko v posledních dvou zápasech první poloviny sezony – pozn. autora), který už tyto řádky bohužel sleduje pouze z nebeského trávníku, naordinoval svému týmu parádní taktiku, která Západočechům nakonec přinesla kýžené ovoce. Klatovy na Aritmě vydolovaly cenné dva body, když po remíze 1:1 uspěly poměrem 5:3 v penaltovém rozstřelu.

17. listopadu 2017

Fotbalisté Klatov pod vedením tehdejšího trenéra Milana Dejmka cestovali k derniéře divizní skupiny A znovu do hlavního města. A ano - v rámci 15. kola změřili síly opět s pražskou Aritmou. Domácí se sice rychle dostali do vedení, ale pak vyrovnal Pavlovič (přesněji v 63. minutě) a Klatovy s favoritem dlouho držely remízový stav. Dvě minuty před koncem ovšem Pražané udeřili podruhé a nakonec zvítězili těsně 2:1.

17. listopadu 2018

Také o rok později se Klatovy na závěr podzimní části vydaly do Prahy, kde počtvrté v řadě narazily na Aritmu. Západočeši prožívali brilantní podzim. Pod taktovkou Michala Čadka, současného kouče Žichovic v krajské I. A třídě, sbírali jeden bod za druhým. Ve Vokovicích, kde má pražský klub své sídlo, ale padli. Tentokrát 0:2. „Řekl bych, že v Praze to byl spíš remízový zápas. Akorát my jsme neměli tolik potřebného štěstí, které nás provázelo takřka celý podzim. Možná, že už jsme si ho zkrátka vybrali,“ smutnil po zápase trenér.

16. listopadu 2019

Klatovský tým už vedl současný kouč Michal Hoffmann. Značně omlazené Klatovy vyrazily tentokrát na jih Čech (i díky tomu, že Aritma se přestěhovala do divizní skupiny B – pozn. autora), kde se střetly s Katovicemi, v jejímž dresu působila a dodnes působí celá řada hráčů s klatovskou minulostí. Pošumavské družstvo vyhrálo v Jihočeském kraji 7:6 po penaltách (po základní hrací době skončilo utkání 1:1). Hrdinou zápasu se stal již bývalý brankář SK Klatovy 1898 Jaroslav Rojík (nyní ROBSTAV Přeštice), jenž v 90. minutě při hře vabank hlavou po centru Antonína Prančla vyrovnal a v penaltách vybojoval pro svůj tým druhý bonusový bod. „Můj gól? Byla to spíš náhoda,“ culil se po zápase, ze kterého si mimochodem odnesl krvavý šrám na hlavě.