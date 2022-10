FOTO, VIDEO: Dokonalý obrat! Plzeňské béčko vstalo z mrtvých a slaví další výhru

Ve druhém dějství se na další branku v síti některého z gólmanů čekalo až do 81. minutě, kdy se prosadil také hostující kapitán Pavel Krejčí, jenž dal výsledku konečnou podobu. V divizním derby se tak body nakonec dělily.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) v 10. kole divizní skupiny A doma jen remizovali s Doubravkou 2:2.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Opět panuje velké zklamání. Na začátku bylo SENCO lepší a nás podržel Novas v bráně. Pak jsme inkasovali z brejku, což nás ale nejspíš nakoplo. Do poločasu jsme zápas otočili a měli i další šance. Ve druhé půli jsme si vytvořili spoustu příležitosti, z nichž jsme rozhodně měli utkání rozhodnout. Jenže to se nestalo, naopak jsme inkasovali po zbytečném rohovém kopu. Je to snad šestý zápas v sezoně, ve kterém jsme dostali gól po 80. minutě, a to je trestuhodné,“ řekl po zápase zklamaný klatovský kapitán Milan Mészáros.

SK Klatovy 1898 – SENCO Doubravka 2:2

Poločas: 2:1. Branky: 27. Mészáros, 39. Presl – 24. Marek Patrovský, 81. Krejčí. Rozhodčí: Pena – Langmajer, Mudra. ŽK: 2:2 (61. Prančl, 63. Krejčiřík – 15. Trojanec, 67. Ungr). Diváci: 150. SK Klatovy 1898: Novák – Ferko, Šoul (77. Holík), Presl, Janda, Mészáros, Krejčiřík, Brabec, Málek (70. Vacek), Lukeš, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann. SENCO Doubravka: Janiš – Nový, Fleissig, Marek Patrovský, Paul, Ungr, Vacata (90. Pracht), Krejčí, Světlík, Česák, Trojanec (67. Uzlík). Trenéři: Josef Michálek, David Novák.

