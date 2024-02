FOTO: Klatovští fotbalisté zdolali houževnatou Lhotu, na výhru se ale nadřeli

V podobném duchu hovořil i gólman Ondřej Valeš, jenž proti Lhotě odchytal první poločas a za svá záda pustil jeden míč. „Zápas splnil to, co jsme chtěli. Utkání jsme sehráli v rámci soustředění, kdy ještě den před zápasem jsme měli tři náročné fáze. V prvním poločase jsme ještě zvládali tempo, byť soupeř byl agresivní a vysoko napadal, což nikdo z nás nečekal. Ve druhé půli se na nás projevila únava, to bylo vidět, ale některé chyby, které děláme, nesmíme dělat ani tak. Musíme si sednout a něco si k tomu říct," uvědomuje si.

„Řekl bych, že to bylo utkání dvou rozdílných poločasů s tím, že první půlka byla od nás stoprocentně lepší. Dali jsme víc gólů, soupeř toho měl míň," zhodnotil klatovský fotbalista Tomáš Vaněk. „Ve druhé půli jsme prostřídali sestavu, ale úplně jsme přestali hrát. Zbytečně. Spíš jsme se věnovali jiným věcem, než systému, kterému máme," doplnil trpce.

Tomáš Vaněk v zápase se Lhotou.Zdroj: Jindřich Schovanec

Klatovští fotbalisté, které čeká na jaře pořádná šichta, aby udrželi divizní příslušnost, čeká další přípravné utkání v sobotu od 11 hodin doma proti Radnicím, které o víkendu prohrály přestřelku na hřišti ČLU Beroun 3:4. Svěřenci trenéra Pavla Aubrechta na hřišti účastníka I. A třídy Středočeského kraje prohrávali už o čtyři góly, ale v závěru dokázali skóre korigovat.

Švihov na soustředění zdolal Českou Lípu, k týmu se připojil borec z Hradešic