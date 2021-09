Nejprve ve třetí minutě skóre otevřel, aby jej pak čtrnáct minut před koncem i uzavřel. Jeho výrazný počin ale stačil týmu pouze k zisku jednoho bodu.

Utkání s plzeňským Petřínem skončilo divokou remízou 3:3. Jak zápas hodnotíte? Třeba i s ohledem na to, že jste po prvním poločase vedli už o dva góly, ale ve druhém dějství jste museli výsledek dotahovat…

Je škoda, že jsme po výborném začátku nedokázali získat tři body, ale vzhledem k tomu, jak se pro nás po změně stran utkání vyvíjelo, asi můžeme být za jeden získaný bod nakonec i rádi.

Klatovský fotbalista Jan Zajíček.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Šest zápasů vám trvalo, než jste se v letošní sezoně dokázal střelecky prosadit. Svou premiérovou branku v divizi jste oslavil v předchozím utkání 7. kola na půdě Hořovic, teď jste k remíze s Petřínem pomohl dvěma góly. Věříte, že už jste ze sebe konečně setřepal střeleckou smůlu?

Snad ano. Podařilo se mi teď trefit dvakrát po sobě a budu doufat, že to takhle půjde i nadále.

Jaké pro vás vlastně bylo utkání s Petřínem, který vás vychoval pro dospělý fotbal? Měl jste nějakou speciální motivaci?

Na tento zápas jsem se hodně těšil. Na Petříne znám kluky, se kterými jsem hrál, takže určitě tam z mojí strany byla větší motivace než proti komukoliv jinému. Jsem rád, že se mi podařilo dát jim dvě branky.

Klatovský fotbalista Jan Zajíček.Zdroj: Jindřich Schovanec

I díky zaváhání Přeštic se po osmi kolech stále držíte na druhém místě divizní tabulky. To jste nejspíš ani vy sám před startem sezony nečekal, že? Mám pravdu?

Začátek jsme si opravdu nemohli přát lepší, jsme na druhém místě. Teď nás ovšem budou čekat soupeři z první poloviny tabulky, a pokud chceme zůstat tam, kde jsme, musíme ukázat, že umíme hrát i s nimi.

Hned v příštím kole vás ale ještě čeká trápící se Cheb. Jaké utkání očekáváte na chebské umělé trávě, kde se zápas odehraje?

Vzhledem k tomu, že se hraje na umělce, určitě to bude nepříjemný zápas. Cheb bude mít výhodu domácího prostředí, ale to nic nemění na tom, že tam pojedeme jako favorité. A musíme přivézt tři body domů do Klatov, pokud chceme zůstat nahoře.