Dlouhou dobu jste hrál v Přešticích, pak třetí ligu za Robstav. Následně jste ale zmizel z očí fanoušků krajského fotbalu. Prozradíte, kam vedly vaše další kroky? V Robstavu jsem nejprve skončil kvůli práci a odešel hrát fotbal do Německa s tím, že po půl roce do Robstavu zase vrátím zpátky. Bohužel to ale nedopadlo, a tak jsem hrál ještě v Německu.

V zimě jste se stal novou posilou divizních Klatov. Jak se vlastně urodil vás přesun do města pod Černou věží?

Začalo to všechno na svatbě kamaráda, kde byl i bývalý trenér Klatov Vladimír Lešetický a já se zmínil, že bych se chtěl z Německa vrátit do Čech. A on hned vzal telefon a volal předsedovi Klatov panu Sojkovi (usmívá se).

Hrálo ve prospěch Klatov i to, že bydlíte v Přešticích, a tak to nemáte daleko?

Ano, určitě. To hrálo asi tu největší roli, do Klatov je to fakt kousek. Ale rozhodlo také to, že se na podzim týmu moc nedařilo, potřebuje se zachránit a já tak angažmá v Klatovech beru i jako velkou motivaci.

Jaké byly vaše první dojmy z klatovského klubu?

I když se na podzim výsledkově moc nedařilo, celkově mě potěšil ten týmový klid, který tu panuje a na který jsem nebyl v minulosti moc zvyklý.

Jaká je v Klatovech vlastně parta?

Je vážně super. Je tady plno výborných mladých fotbalistů, kteří si prošli Viktorií Plzeň. A pak je tu pár hráčů přes třicet let včetně mě, což je také fajn. Máme zkušenosti a musíme trošku krotit ty mladé (úsměv).

Fotbalista Tadeáš Přibáň.Zdroj: Jindřich Schovanec

Sledoval jste Klatovy, jak si na podzim mezi divizní elitou vedly?

Abych řekl pravdu, já jsem spíš sledoval celou divizní skupinu, jak si vedou celky z Plzeňského kraje.

Hlavní tým vede devětadvacetiletý a ambiciózní trenér Matěj Spěváček, který je mladší než vy. Jste s tím (a s ním) v pohodě?

S Matějem se známe už dlouho, chodili jsme spolu na střední školu. Má slušné tréninky a chce hrát moderní fotbal. Za mě super.

V přípravě jste hráli vesměs proti týmům z nižších soutěží. Nevnímáte to jako problém, že chyběla konfrontace s týmy, které vás v divizi na jaře čekají?

Asi jo, trošku problém to je, protože zápasy s krajskými týmy nemají, při vší úctě k nim, až takové tempo. A první mistrovské utkání hrajeme v Mariánských lázních, které vedou divizi, a to bude úplně něco jiného. Budeme se na to muset nějak dobře připravit, aby nám neutekl začátek. Věřím, že něco přivezeme.

Už se těšíte, až to celé vypukne? A věříte v záchranu divize?

Zimní příprava je každý rok hodně dlouhá a člověk se vždycky těší, až to všechno začne naostro. A jestli věřím? Ano, na sto procent.

