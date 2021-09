A jak utkání hodnotil jeho protějšek na lavičce klubu ze západočeské metropole? „Vzhledem k tomu, že jsme o poločase prohrávali o dvě branky, bod nejspíš bereme. Ale protože jsme zápas v průběhu druhé půle otočili, je to pro nás možná i ztráta. Zkrátka, dnes jsme mohli vyhrát, ale i prohrát, remíza je nakonec asi spravedlivá,“ uznal trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

„Vedli jsme 2:0, pak jsem se trošku bál Csaplárovy pasti, ale nakonec Zajda (Jan Zajíček) dokázal vyrovnat. Měli jsme tam ještě šanci skórovat počtvrté, na druhou stranu jsme přežili v nastavení dvě velké příležitosti Petřína. S bodem jsme spokojení, remíza je zasloužená. Ale hlavně to byl krásný fotbal, který se musel divákům zkrátka líbit,“ řekl Deníku bezprostředně po zápase trenér klatovského týmu Michal Hoffmann.

Jenže jeho svěřenci vůbec nezachytili začátek zápasu a už ve třetí minutě zásluhou Jana Zajíčka prohrávali 0:1. A když se po půl hodině hry trefil i domácí univerzál Michal Lukeš, vypadalo to s nadějemi Petřína vážně zle.

„Na zápas se už moc těším. Je to derby, navíc s Petřínem, který doma moc rádi porážíme,“ nechal se před samotným duelem slyšet klatovský fotbalista Michal Lukeš. „Určitě nás nečeká vůbec jednoduchý zápas, ale do Klatov pojedeme s cílem vyhrát,“ měl zase jasno kouč Petřína Radek Vodrážka.

archivní fotogalerie: SK Petřín Plzeň (černí) vs. SK Klatovy 1898 (modří). | Foto: Vlaďka Štychová

/OHLASY, VIDEO/ Reklama na nejpopulárnější sport světa, totální fotbal se vším všudy. I tak by se dal ve zkratce nazvat sobotní souboj 8. kola FORTUNA divize A mezi domácími fotbalisty SK Klatovy 1898 a plzeňským Petřínem, který nakonec skončil dělbou bodů po divoké 3:3.

