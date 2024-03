Tak tohle se nepovedlo. Vůbec. Fotbalisté SK Klatovy 1898 nezvládli v sobotu nesmírně důležitý záchranářský souboj na hřišti Českého Krumlova, kde po žalostném výkonu prohráli vysoko 0:4 a nadále se utápí ve velké výsledkové, ale herní krizi. Západočechům (zatím) nepomohla ani změna trenéra, Martin Janda začal své angažmá strašidelně.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) prohráli na hřišti Českého Krumlova vysoko 0:4. | Foto: Jindřich Schovanec

„Domácí vyhráli zaslouženě. Byli agresivnější a mnohem víc důraznější v osobních soubojích, což mě s ohledem na to, v jaké situaci se nacházíme, zaráží. Krumlov navíc hrozil z brejků, což je také paradox, protože my jsme byli hosté a spíš jsme takto měli hrát my. Tohle jde ale za mnou, protože jsem chtěl, abychom hráli hodně vysoko, čímž se ale otevíraly možnosti pro soupeře. A vytvořené šance? Nebylo to o moc lepší než v předchozích zápasech. Jsme zklamaní," hlesl po drtivé porážce nový trenér Klatov Martin Janda.

Klatovští fotbalisté po jubilejní desáté sezonní porážce zůstávají se ziskem pouhých čtrnácti bodů na čtrnácté příčce, ale ostatní týmy se jim začínají pomaličku vzdalovat. Český Krumlov zůstává i nadále poslední, ale na předposlední Tachov ztrácí bod a na Klatovy dva. Příště hraje mužstvo z města pod Černou věží doma, a to v pátek od 16.30 hodin doma proti plzeňskému Petřínu, tedy současnému lídrovi tabulky divizní skupiny A.

FK Slavoj Český Krumlov - SK Klatovy 1898 4:0

Poločas: 2:0. Branky: 36. Bauer, 42. Polanský, 70. Matějček, 78. Kordík. Rozhodčí: Izugrafov - Eibl, Dimitrov. ŽK: 0:0. Diváci: 195. Sestava FK Slavoj Český Krumlov: Beránek - Gelnar (76. Šindelář), Kabele, Matuška (85. Hončík), Švec, Bauer (81. Schuppler), Matějček, Trapl, Parakhnenko, Polanský, Kordík. Trenér: Zdeněk Šváb. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Král (63. Lávička), Ferko (81. J. Mareš), Kortán (81. T. Vaněk), Mészáros, Prokop (70. O. Mareš), Vacek (63. J. Vaněk), Holík, Přibáň, Lukeš, Brož. Trenér: Martin Janda.

