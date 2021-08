Dalekonosný pokus klatovského záložníka Michala Marka následně tečoval jeden z bránících protihráčů tak nešťastně, že už na něj rokycanský gólman Houdek zkrátka nedosáhl. A když hosté o čtvrt hodiny později trestuhodně promarnili i penaltu, byl poněkud šťastný zásah Marka posledním, který dvě stovky fanoušků v ochozech viděly. Klatovy i díky této brance zvítězily také ve svém třetím domácím zápase sezony.

Po výhrách nad béčkem Českých Budějovic (2:1) a Slavojem Mýto (3:0) tentokrát přehrály tým z Rokycan 2:0. „Byl to hodně podobný zápas jako předtím doma s Mýtem. Věděli jsme, že to bude o prvním gólu a jsme moc rádi, že jsme ho dali my. Ještě takhle na začátku druhé půle,“ oddechl si Michal Marek.„Od té doby se nám hrálo líp, uklidnili jsme se ,“ pokračoval v hodnocení fotbalista, který zaznamenal svojí první branku v sezoně.

Radost fotbalistů Klatov v zápase proti FC Rokycany poté, co Michal Marek vstřelil gól na 2:0. Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jako klíčový moment zápasu, který hosty definitivně zlomil, považuje neproměněný pokutový kop rokycanského šutéra Procházky. „Musím pochválit Ondru (Valeše) za chycenou penaltu. Kdyby ji Rokycany daly, bylo by to ještě hodně otevřené. Do konce zbývalo ještě dvacet minut,“ vypočítával klatovský záložník, jenž se pak ještě vrátil ke své trefě.

„Myslím si, že už můj pokus letěl na branku, ale kdyby to soupeř netečoval, brankář by to určitě chytil. Takže ještě, že to tak dopadlo,“ pousmál se mladík.

Michal Marek s míčem v zápase proti rokycanskému soupeři.Zdroj: Deník/Martin Mangl

V příštím kole Klatovy hrají na půdě Berouna. Celkově jde teprve o druhý výjezd mimo vlastní stadion v sezoně. Ten první klatovským fotbalistům příliš nevyšel – na hřišti Viktorie Mariánské Lázně prohráli 1:4. „V Berouně to nikdy není lehké, stačí si vzpomenout na loňský vzájemný zápas, který jsme prohráli 0:2. Pevně ale věřím, že si teď domů něco odvezeme,“ doufá.