Jihočeši se sice v atraktivním souboji dostali po kontroverzní penaltě do vedení, jenže nakonec se před partou klatovského trenéra Michala Hoffmanna museli sklonit. A hvězda utkání? Právě zkušený kanonýr Antonín Presl, který teď již druhému týmu divizní tabulky vstřelil dvě branky – vyrovnávací a vítěznou.

Trenér Hoffmann prozradil, že k zápasu do Tábora, kde Lom hraje své domácí duely, jste jeli s cílem si to s favoritem na férovku rozdat. To se stalo a nakonec jste utkání ovládli poměrem 3:1. Jak toto vítězství hodnotíte?

Ano, s trenérem jsme se o tom bavili a já jsem rád, že máme na fotbal stejný názor. Líbilo se mi, že nám věří, že s Lomem můžeme hrát rovnocennou partii. Osobně bych ocenil především týmový výkon. Všichni jsme makali jeden za druhého a nakonec to takhle zvládli.

Lom se sice ve 35. minutě ujal vedení, ale o dvě minuty později jste skóre vyrovnali. Byl tento moment důležitý pro další vývoj?

Rozhodně bylo důležité po přísné penaltě rychle odpovědět. Ukázali jsme Lomu, že s námi musí počítat.

Vyrovnávací branku jste vstřelil právě vy nekompromisní bombou po nádherně zahrané standardní situaci. Byla to secvičená akce?

Jo. Některé věci máme nacvičené a tohle byla jedna z nich. Jindra Sojka mi to tam perfektně připravil a já chtěl hlavně trefit bránu. To se povedlo.

Ve druhé polovině jste zápas otočil proměněnou penaltou. Nedávno jste ale v Katovicích ze stejné situace neuspěl. I přesto jste si na ´desítku´ věřil?

Přiznám se, že i když patřím ke zkušenějším hráčům a moc věcí mě na hřišti nerozhodí, tak jsem nad tím (zahozenou penaltou v Katovicích – pozn. autora) přemýšlel. Už minulý zápas jsem na penaltu dal míč Martinu Jandovi. Nicméně teď jsem si pokutový kop vzal, proměnil ho a na nic jiného už se vzpomínat nebude. Ale trenér mi po zápase říkal, že by na mě skočil, kdybych znovu nedal (smích).

Kdy jste věřil, že zápas s Lomem dovedete do vítězného konce? Po vašem druhém zásahu v zápase, nebo po třetí brance spoluhráče Zajíčka?

Abych byl upřímný, já v zisk tří bodů vlastně věřil celý zápas (úsměv).

Penaltu kopali také domácí, díky níž se dostali do vedení. Podle dostupných opakovaných záběrů se ale o pokutový kop nejednalo…

Penalta to určitě nebyla, ale zase musím říct, že každý dělá chyby, a rozhodčí podle mě jinak celý zápas zvládli zcela bez problémů.

Antonín Presl vystřelil Klatovům výhru.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Na závěr podzimu vás doma čekají Přeštice, kterým jste výhrou nad Lomem pomohli do čela tabulky. Věříte, že můžete překvapit i je?

Porazit můžeme každého, ale bude potřeba, abychom nastoupili se stejnou pokorou a úsilím jako teď. Protože když nastoupíme s pocitem, že se nám nemůže nic stát, tak doma před dokopnou můžeme také dostat pěkný příděl. A to nechceme.