V sobotním utkání proti Holýšovu, který Klatovy na domácí umělé trávě deklasovaly vysoko 10:0, se mohl také premiérově zapsat mezi střelce. Pokutový kop, k jehož exekuci jej vybídli spoluhráči, ale zahodil. „Asi nechtěl platit do klubové kasy za první gól,“ vtipkoval kapitán Milan Mészáros.

Samotný Matěj Šoul reagoval neméně úsměvně. „Na tu penaltu se nedá říct nic jiného než jen to, že jsem dřevák,“ culil se mladík. „Normálně penalty nekopu, ale kluci mě zvolili. Určitě jsem ji chtěl proměnit a hodně mě pak štvalo, že jsem neuspěl,“ říkal potom vážně. Jak už to tak bývá, v kabině to po zápase dostal pořádně „sežrat“. „Kluci si pak ze mě dělali srandu, ale snad to všechno bylo myšleno v dobrém,“ doufá Matěj Šoul.

Matěj Šoul (s míčem) v zápase na hřišti béčka Viktorie Plzeň.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Reakce na jeho zahozenou penaltu v přípravném duelu, kde zpravidla nejde o výsledky, ale svědčí o skvělé atmosféře v týmu, kterou si mladý borec narozený ve znamení Blížence nemůže vynachválit. „Jsem tady opravdu velmi spokojený a všichni kluci jsou super. Doufám, že to vidí stejně i oni,“ přeje si.

V kabině si nejvíce rozumí zatím s podobně mladými spoluhráči. „Nejvíce asi se Zdeňkem Krejčiříkem, Honzou Zajíčkem a Adamem Vackem. Zajdu a Vaciho už znám delší dobu. Ale jak říkám, všichni v kabině jsou fajn a myslím, že mě přijali velice dobře,“ kvituje fotbalista a chválí i metody trenéra Michala Hoffmanna.

Matěj Šoul (vlevo) v zápase proti rezervě TJ Jiskra Domažlice.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Každý kouč má celkově jiné návyky i způsoby a má to jinak nastavené. U trenéra Hoffmanna se mi líbí to, že dokáže na tréninku vytvořit zábavnou atmosféru, ale zároveň se musí makat. Ví, kdy si udělat srandičky a kdy nás naopak pokárat. Trénovat pod jeho vedením je skvělé,“ libuje si hráč, jenž se k týmu připojil na konci ledna.

Do Pošumaví šel na vlastní žádost

Jeho přesun do města pod Černou věží se přitom urodil velmi rychle a především pak z jeho vlastní iniciativy.

Klatovská posila sleduje spoluhráče Zdeňka Krejčiříka.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Já sám chtěl jít do Klatov. Obstaral jsem si kontakt na pana Sojku (předseda klubu – pozn. autora), se kterým jsem si následně sjednal schůzku a domluvili jsme se co a jak,“ prozradil mladý obránce.

K jeho rozhodování přispělo, že Klatovští v podzimní části FORTUNA divize A překvapili sebe i ostatní a do jara budou vstupovat ze čtvrté pozice – jako druhý nejlepší tým z Plzeňského kraje.

„Pár kluků z týmu už jsem znal předtím, takže jsem Klatovy na podzim sledoval a zajímal se o to, jak se jim v soutěži vede,“ přiznal.

Matěj Šoul (červený dres) v akci.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Klatovští zatím v přípravě na jaro odehráli tři zápasy. Jedním z nich byla i konfrontace s rezervou Viktorie Plzeň, ze které Šoul do svého nového působiště zamířil. „Na toto utkání jsem se hodně těšil. Bylo fajn nastoupit proti klukům, se kterými jsem ještě nedávno hrával. Mám tam spoustu kamarádů, takže to pro mě bylo trošku speciální utkání. Jen škoda, že jsme prohráli,“ mrzelo dynamického plejera.

Teď Šoula společně s týmem čeká poslední měsíc přípravy. Premiéru jarní části sezony obstará 12. března bitva na jihu Čech proti záloze Českých Budějovic.

„Myslím si, že celý tým se už těší, až to zase začne. Přeji si, aby se nám hlavně dařilo a zkusili jsme se ještě v tabulce posunout o příčku nebo příčky výš. Když se podívám na tabulku, je to tam hodně namáčklé, takže každý bod bude nesmírně důležitý,“ uvědomuje si bek.

„Já osobně budu dělat maximum pro to, abych Klatovům co nejvíce pomohl,“ slíbil Matěj Šoul trenérům, spoluhráčům i fanouškům Klatov.

