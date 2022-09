„Kluky musím za výkon pochválit. Je vidět, že když chtějí, srovnají si to v hlavě a plní to, co si řekneme, dokážou porazit kohokoliv. Vítězství v Mariánských Lázních si ceníme o to víc, že se nám tady dlouhodobě moc nedaří," rozplýval se po zápase klatovský trenér Michal Hoffmann. „Jsem maximálně spokojený. Nejen za předvedený výkon a výsledek, ale také za nulu vzadu, kterou jsme už potřebovali a parádní gól Tondy Presla," doplnil k zápasu lodivod Klatov.

FC Viktoria M. Lázně - SK Klatovy 1898 0:4 (0:2)

Zdroj: tvcom.cz

Branky: 40. z penalty a 54. Presl, 45. Brabec. 60. Lukeš. Rozhodčí: Koranda - Tupý, Eibl. ŽK: 4:3 (39. Šmejkal, 62. Drahorád, 78. Šácha, 90. M. Skopový - 30. Janda, 70. Ferko, 82. Brabec). ČK: 1:0 (84. Renza). Diváci: 130. FC Viktoria Mariánské Lázně: Šmejkal - Růžička, Šácha, Florian (46. Kořistka), Samek (60. Renza), Pěček (77. M. Skopový), Pecháček (46. L. Prokop), Drahorád, F. Prokop, Holub, Patrovský (60. D. Skopový). Trenér: Aleš Zach. SK Klatovy 1898: Novák - Ferko, Šoul, Presl (77. Vacek), Janda (86. Marek), Mészáros, Krejčiřík, Holík (60. Hoang), Brabec, Lukeš (86. Suchý), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

