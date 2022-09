SK Klatovy 1898 – FC Rokycany 0:2

„Nezachytili jsme začátek, bohužel. Protože kdybychom po patnácti dvaceti minutách prohrávali 0:3, nikdo by se nemohl divit. Potom jsme se herně zvedli a hru vyrovnali, ale stejně jako soupeř jsme nedokázali proměnit svoje šance. Navíc jsme za stavu 0:0 nedali ani penaltu,“ posteskl si trenér Klatov Michal Hoffmann s tím, že utkání sice nabídlo branky až v závěru, ale klidně mohlo skončit 6:6. „Nedá se nic dělat. Musíme příště něco urvat v Mariánských Lázních (v sobotu od 10.15 hodin - pozn. autora),“ má jasno klatovský lodivod.

Klatovský Martin Janda neproměnil v zápase penaltu.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Musím říct, že pro diváka to byl fantastický zápas, protože šance si vytvářela obě mužstva. My jsme měli navrch v úvodu, kdy jsme mohli vést alespoň 3:0, ale své šance jsme neproměnili. Domácí postupem času hru vyrovnali a v 84. minutě dostali velkou příležitost v podobě penalty. Tu ovšem Dan Houdek chytil a my v závěru udeřili z brejku a druhý gól jsme dali do odkryté sítě, když brankář Klatov šel na útočný roh. Šlo o vynikající fotbal a zápas dvou fantastických gólmanů,“ hodnotil utkání rokycanský trenér Milan Dejmek.

Poločas: 0:2. Branky: 90. T. Zajíček, 90+2. Kroc. Rozhodčí: Paták. ŽK: 1:2. Diváci: 200. Sestava Klatov: Valeš – Ferko, Šoul, Presl, Janda, M. Marek (64. Prančl), Mészáros, Suchý (30. Vacek), J. Brabec (46. Krejčířík), Hoang, Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Hereit, Glazer, T. Zajíček, Laubr (57. Kroc), Procházka, Plzák, Lehký, Michal Nový, Titl (73. Stejskal). Trenér: Milan Dejmek.

