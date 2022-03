Michal Marek na tréninku (druhý zprava).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Zároveň ale ví, že bez výkonu, bojovnosti i nasazení na hranici možností, bude úspěch jen pouhou utopií. „Oni se hodně snaží držet balon a kombinovat, naopak nám zase více svědčí hrát na brejky. Proto očekávám podobné utkání jako na podzim, a to velmi náročné,“ má jasno klatovský fotbalista a záhy se snaží predikovat průběh blížícího se souboje.

PODÍVEJTE SE: Místo generálky sehráli fotbalisté mezi sebou jen modelové utkání

„Budějovice mají mladý, technický a běhavý tým. My musíme hrát to, co umíme a využívat rychlé protiútoky i standardní situace, ve kterých jsme silní. Víme, že se nás na jihu čeká nesmírně náročný zápas, ale my chceme vyhrát každé utkání. Myslím si však, že by se nikdo z nás ani trochu nezlobil, kdybychom na úvod jara získali alespoň bod,“ přemítá.

Michal Marek v akci.Zdroj: Deník / Martin Mangl

Ten v rozhovoru pro Deník následně zhodnotil také celou zimní přípravu, kterou Klatovští zahájili na začátku druhé poloviny ledna. „Celou zimní přípravu jsme strávili na umělé trávě s míčem. Nemuseli jsme sice běhat na atletickém oválu, nebo někde v terénu, ale stejně si myslím, že příprava byla velmi náročná. Zároveň si troufnu říct, že jsme poměrně dobře fyzicky připraveni a doufám, že z toho budeme těžit celé jaro,“ přeje si fotbalista Klatov Michal Marek.

Nepovedený zápas proti Němcům

V přípravě pošumavský tým odehrál hodně zápasů, navzdory zrušené generálce s březovskou Olympií. „Je pravda, že všechny naše zápasy, které jsme teď v zimě odehráli, skončili dost jednoznačně. Ať na jednu, nebo druhou stranu,“ říká univerzál Marek. Vypíchl utkání proti Holýšovu (10:0) nebo Oseku (8:3).

Michal Marek s míčem v zápase proti FK Holýšov.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Nejhorší zápas jsme z mého pohledu odehráli asi proti německému Neukirchenu, který jsme doma prohráli 3:8. Soupeř nás v tomto zápase přehrál ve všech směrech. Mrzí mě to i z toho pohledu, že jsme do zápasu šli dobře připravení a odpočatí, na rozdíl od utkání s béčkem Viktorie, kde jsme sice také dostali hodně branek (1:6 – pozn. autora), ale bylo to v rámci soustředění, kdy jsme za sebou měli náročný program,“ vysvětluje klatovská osmička.

FOTO: Oslabené Svéradice v generálce padly, přesto v týmu panuje optimismus

„Naopak náš nejpovedenější zápas? Asi ten proti Holýšovu nebo Oseku. Zde jsme kontrolovali hru a i přes drobné chyby jsme se dokázali prosadit také v ofenzivě,“ vrací se Michal Marek zpět do nepříliš dávné minulosti.

Závěrem přemýšlí nad jarním cílem týmu. „Myslím, že všichni bychom chtěli určitě útočit na co nejvyšší příčky, ale když skončíme na konci soutěže do pátého místa, budeme spokojeni,“ dodal Marek s tím, že se svými spoluhráči ovšem udělají maximum pro to, aby atakovali medailové příčky.

Ruku na srdce: k těm není ze čtvrté pozice vůbec daleko, byť jaro bude velmi dlouhé a neskutečně náročné.

FOTO: Neúspěšná generálka. Špatný pohyb i chyby v obraně, posteskl si Voráč