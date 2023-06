Celou loňskou sezonu jste působil na lavičce Slavoje Mýto, se kterým jste na jaře vytáhl tým v krajském přeboru ze sestupových pozic. Už dlouho před koncem ročníku jste avizoval, že v klubu pokračovat nebudete, ale bez práce jste dlouho nezůstal. Jak se vaše angažování vlastně urodilo?

Přišla mi SMS od předsedy fotbalových Klatov (Jindřich Sojka - pozn. autora), že by se mnou chtěl mluvit, tak jsem se mu ozval zpátky. Měl zájem se se mnou sejít a oslovit mě na pozici hlavního trenéra Klatov. Pak proběhla schůzka, která na mě udělala dojem. Líbilo se mi, že v Klatovech ví, co chtějí. Probírali jsme to, jak by probíhala vzájemná spolupráce, co by mě čekalo i nečekalo.