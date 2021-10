„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů, a když se podívám na průběh celého utkání, bod asi nakonec bereme,“ svěřil se obránce klatovského týmu Adam Vacek, který tak trochu připomněl fakt, že jeho tým sice po půli vedl o dvě branky, ale nakonec mohl být rád za bod.

Zatímco v úvodním dějství jste hráli velice zodpovědně, takticky a vyráželi do rychlých brejků, z nichž jste hrozili, po změně stran nabídlo utkání zcela jiný obrázek. Co bylo podle vás jinak?

Je to tak. V prvním poločase jsme soupeře prakticky do ničeho nepustili, naopak sami jsme mohli udeřit více než dvakrát. Do druhé půle jsme herně nevstoupili úplně špatně, i když Soběslav chvíli po změně stran trefila tyčku. Jenomže po první inkasované brance jsme už spíše vyčkávali, nepodrželi pořádně balon a soupeř nás za to ze standardní situace potrestal. Byl to tak trochu klasický zápas, ve kterém jsme v poločase vedli 2:0, soupeř pak už neměl co ztratit a my naopak nehráli to, co je nám vlastní.

Klatovský obránce Adam Vacek.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Úvodní gól zápasu dal, stejně jako před týdnem proti Doubravce, váš kolega z defenzivy Jindřich Sojka hlavou po standardní situaci z kopačky Antonína Prančla. Byla to nacvičená situace?

Ano, byla. Standardním situacím se na tréninku pravidelně věnujeme. Je super, že si v utkání dokážeme pomoci góly ze standardních situací, což už jsme letos několikrát ukázali. Na druhou stranu poměrně dost branek z nich i dostáváme, takže je stále na čem pracovat.

Z klasické obranné čtveřice už se letos kromě vás střelecky prosadili všichni. Nedobírají si vás spoluhráči?

Zatím ne, což je možná malinko překvapení (smích). Já ovšem hraji beka, takže se soustředím především na obranné povinnosti, i když je pravda, že mě trenér nabádá, abych podporoval i útok. Pár asistencí letos už mám, ale kdyby přišel konečně také gól, vůbec bych se nezlobil. Důležité ovšem je, aby se nám dařilo jako mančaftu a Klatovy dál sbíraly body.

Klatovský obránce Adam Vacek.Zdroj: Deník/Martin Mangl

V Soběslavi vám i tentokrát chyběli stoper Milan Mészáros a kanonýr Antonín Presl. Je znát, když tihle dva borci nejsou na hřišti?

Určitě. Mesi (Milan Mészáros) je náš kapitán, příklad pro ostatní hráče. Je silný v osobních soubojích vzadu a dokáže se prosadit i gólově. Tonda umí podržet a rozdat balon, daří se mu i střelecky, navíc je při zápasech hodně slyšet, což je velká pomoc pro ostatní. Doufáme, že se kluci dají co nejdříve do kupy.

V závěru utkání v Soběslavi jste se dostal do křížku s domácím Janem Pavlíkem, který vás po vašem předchozím taktickém faulu udeřil rukou. Překvapilo vás, že dostal jen žlutou kartu?

Když se ohlédnu na to, jak rozhodčí během utkání s kartami celkem šetřil, tak mě žlutá ani moc nepřekvapila. Možná, že by jiný rozhodčí červenou kartu dával, ale to je fotbal a takové situace k tomu zkrátka patří.