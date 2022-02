FOTO: Za dvacet minut bylo hotovo. Béčko Viktorie nedalo hostům z Klatov šanci

„Oba dva přáteláky nám ukázaly, že rozhodně musíme zapracovat na prvních dvaceti minutách v zápase. Proti Domažlicím jsme to poté ještě stihli otočit a podali jsme dobrý výkon, ale nutno podotknout, že soupeř měl velkou marodku a ke konci mu začaly docházet síly. V Plzni už jsme toho po prvních dvaceti minutách, kdy jsme prohrávali 0:5, moc nepředvedli. Jediným plusem tak bylo, že jsme poté obdrželi už pouze jednu branku. Viktorka má velmi dobré mužstvo a byla o třídu lepší,“ uznal klatovský rychlík Zdeněk Krejčiřík.

Zimní příprava: FC Viktoria Plzeň B (bílí) - SK Klatovy 1898 (červení).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ten zároveň zhodnotil první měsíc zimních fotbalových radovánek. „Tahle zimní příprava je trochu specifická hlavně v tom, že jsme nebyli ani jednou na atleťáku, což mi vůbec nevadí,“ culí se. „I tak je ale dost náročná a myslím, že budeme na soutěž dobře připraveni,“ míní dvacetiletý fotbalista.

Krejčiřík už se chystá se svými spoluhráči na třetí utkání zimní přípravy, které je na programu v sobotu dvě hodiny po poledni na domácí umělce.

Soupeřem bude Holýšov (krajský přebor), který jako kouč vede Jiří Jakš, bývalý kormidelník fotbalové komety letošní sezony divizní skupiny A.

Zimní příprava: SK Klatovy 1898 (červení) - TJ Jiskra Domažlice B 8:3.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Proti Holýšovu už jsme hráli v létě, a když zápas nepodceníme a nezaspíme úvod, tak věřím, že jej úspěšně zvládneme. Navíc hrajeme o soutěž výš, takže cokoliv jiného než výhra by bylo zklamání,“ má jasno mladý křídelník.

Ukázat fanouškům by se měl nejen samotný Krejčiřík, ale opět i krajní obránce Matěj Šoul, který do týmu přišel v zimě jako náhrada za Lukáše Rajtmajera, jenž přijal novou výzvu v záložním mužstvu 1. FK Příbram.

„S Matějem jsem se předtím neznal, ale je to fajn kluk a do mančaftu zapadnul velice dobře. Rozumím si s ním na hřišti i mimo něj, takže doufám, že toho spolu odehrajeme na lajně co nejvíc,“ přeje si závěrem Krejčiřík.

