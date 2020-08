Pojďme se ještě vrátit k minulé sezoně, která byla předčasně ukončena hned po prvním jarním kole, a vaší remíze 2:2 na půdě rezervy prvoligových Českých Budějovic. Jak vnímáte rozhodnutí o předčasném ukončení amatérských soutěží teď s odstupem času? Byl to správný tah?

Nejprve bych se rád vrátil k tomu zápasu. Jeli jsme tam jako outsideři, ale po poločase jsme vedli 2:0. Po dlouhé době jsem se dokonce trefil (úsměv). Nakonec jsme ale nezvládli závěr zápasu a prohráli na penalty. A ukončení sezony? Beru to tak, jak to je. Rozhodnutí přišlo seshora. Nikdo z nás s tím nemohl moc dělat. Ale upřímně tomu vůbec nerozumím. Když mohou fungovat fabriky, kde je pohromadě plno lidí, proč se musel rušit fotbal? Když mančaft vyhraje nějakou soutěž, na stadionu s ním nikdo slavit nemůže, ale na náměstí ano? Nechápu to a nechci to víc řešit, protože jinak bych se vytočil.

Malou náplastí vám ale mohl být alespoň prestižní Memoriál Matěje Strejčka, kterého jste se s Klatovy také zúčastnili…

Memoriál byl opravdu super a podle mě nám hodně dal. Zejména zkušenosti pro mladší kluky. Byla to vlastně jediná možnost, jak si zahrát fotbal. Turnaj měl navíc skvělou úroveň a kvalitní obsazení.

Zmínil jste mladé hráče. Jak zapadli do týmu? Trenér Hoffmann jim v přípravě dával hodně prostoru.

My jsme celkově velmi mladý tým, i když já už patřím mezi starší kluky (smích). Ale je pravda, že máme v kádru opravdu hodně talentovaných kluků, kteří budou za rok nebo dva patřit ke klíčovým hráčům celého družstva (úsměv).

Jak se těšíte na nový soutěžní ročník FORTUNA divize A? Myslíte si, že hrozí to, že se sezona z důvodu přetrvávající pandemie znovu nedohraje?

Na novou sezonu a ostré zápasy se těším jako každý druhý, co má rád fotbal. Pevně doufám, že se už nic špatného nestane a sezona se v klidu dohraje. Ale nikdy nevíte, co přijde od těch nahoře… Uvidíme.

Které týmy se budou podle vás rvát o postup do ČFL?

Jestli bych si měl vsadit, tak si myslím, že se o postup o patro výš budou rvát České Budějovice a Katovice.

Již několikrát jsme zmínili České Budějovice. Právě s nimi odstartujete novou sezonu před vlastními fanoušky. Jaké utkání očekáváte? Vloni jste proti nim uhráli čtyři body.

Rozhodně to s nimi bude velmi těžké a nám nezbude nic jiného než na hřišti bojovat. Budějovice patří mezi špičku divize a my se proti nim budeme chtít vytáhnout a dáme do toho všechno. Navíc hrajeme doma a hlavně pro naše skvělé fanoušky chceme stoprocentně bodovat.

Jaké si dáváte osobní a týmové cíle do nového ročníku?

Osobní cíle si žádné nedávám. Snažím se vždy makat pro tým, který je nejdůležitější. Třeba od střílení branek máme v mužstvu jiné hráče. A týmové cíle? Myslím si, že prostředek tabulky je pro nás jako stavěný, i když tajně – ve skrytu duše – doufám v umístění mezi nejlepšími pěti (úsměv).