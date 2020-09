Hned v 8. minutě sobotního zápasu 4. kola FORTUNA divize si klatovský brankář Ondřej Valeš připsal důležitý zákrok, když po rohovém kopu vyrazil jedovatou hlavičku soupeře. Po celý zápas skvěle vybíhal, komunikoval s obránci , zneškodnil několik pokusůa v penaltách lapil hned tři rány. Na víc než jeden bod ale ani jeho výkon nakonec nestačil. Rokycany s bývalým trenérem Klatov Milanem Dejmkem zvítězily 3:2 po penaltovém rozstřelu.

Klatovy (v bílém) - Rokycany (divize A) 2:2, 4:5 PK. | Foto: David Koranda

Domácí zápas s Rokycany byl nesmírně vyrovnaný a musela ho rozhodnout až deváté série pokutových kopů. Jak jste utkání viděl vy?

Šli jsme do zápasu s tím, že chceme tři body. Rokycany měly „jen“ dva před zápasem, takže pro nás to bylo jasné. Nevstoupili jsme do toho úplně dobře, drželi jsme sice balon, ale Rokycany byly připravené a jejich hráči byli dost zalezlí. Měli to takticky zvládnuté, nemohli jsme se dostat od stoperů dál. A na penalty měli větší štěstí.