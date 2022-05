V nedělním utkání 27. kola FORTUNA divize A zvítězila družina trenéra Michala Hoffmanna na Vajgaru s domácím Jindřichovým Hradcem 3:0 a tři kola před koncem si upevnila třetí příčku. „Zaslouženě jsme vyhráli tříbrankovým rozdílem, byli jsme lepší. Měli jsme daleko více šancí. Po zápase s Petřínem, Doubravkou a Soběslaví jsme se konečně vrátili k tomu, co chceme hrát. Kluci odehráli dobré utkání,“ radoval se klatovský trenér Michal Hoffmann.

Jindřich Sojka.Zdroj: Deník/Martin Mangl

V podobném duchu vítězný souboj hodnotil také čerstvě třiadvacetiletý stoper Jindřich Sojka. „Celý zápas jsme hráli dobře. Byli jsme často na balonu, a to nám vyhovovalo. Zápas podle mě mohl skončit i daleko vyšším rozdílem, protože ještě tři až čtyři velké příležitosti ke skórování jsme totiž zahodili,“ tvrdil.

Vítězství je o to cennější, že přišlo v pravý čas – po nepříliš vydařeném měsíci. Šance na udržení třetího místa v republikové soutěži i díky úspěchu na jihu Čech tak není utopickou záležitostí. „Ano, tohle byla důležitá výhra. V poslední době totiž na nás ležela deka. Navíc jsme měli i docela smůlu,“ říkal klatovský defenzivní muž, který je rád za čistý štít – ten mimochodem Západočeši udrželi poprvé od domácího souboje s Berounem, který na začátku dubna deklasovali jednoznačně 5:0. „Za čisté konto jsem velice rád, jelikož v posledních zápasech jsme hodně a zbytečně inkasovali. Samozřejmě jsme si obdržené góly vždycky rozebrali a vzadu jsme si nyní dávali větší pozor,“ vysvětluje.

Jindřich Sojka v akci.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Teď už se se svým týmem Sojka připravuje na blížící se sobotu, kdy do města pod Černou věží přijede Lom. Ten je v tabulce sice až šestý, ale jeho kádr čítá velmi zkušená jména. „Půjdeme do tohoto zápasu jako na naposledy,“ připomněl Jindřich Sojka podzimní vítězství 3:1 na půdě soupeře. „Musíme to ale všichni odjezdit na sto procentní. I když je Lom velice kvalitní tým, máme šanci vítězství z úvodního vzájemného utkání sezony zopakovat,“ má jasno.

