Že to byla změna z čistého nebe, potvrdil Deníku i mýtský asistent Matěj Spěváček, který vedl první zápas v Katovicích. „Přišlo to znenadání těsně před startem sezony. Dost to mě i hráče překvapilo. Nebylo lehké se pak připravovat na první zápas,“ uvedl dosavadní asistent, jenž nyní spolupracuje s Luďkem Kopřivou.

„Dohodli jsme se, že ještě zápas v Katovicích (Mýto prohrálo 2:3) odkoučuje Matěj, který je u týmu dlouhou dobu. Jinak to byla akce kulový blesk. S jedním ze sponzorů Mýta a s prezidentem jsme se domluvili do léta. Pro mě je to velká výzva. Těším se především na spolupráci s mladými hráči, kteří prošli Viktorkou,“ řekl nový lodivod Luděk Kopřiva.

