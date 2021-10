Doubravku jste před skvělým domácím publikem v atraktivním krajském derby dokázali porazit těsně 2:1. Jak vítězný duel hodnotíte?

V prvním poločase jsme měli hodně šancí, já sám tam jednou vysoko přestřelil branku. I ve druhé půli jsme si vypracovali dost příležitostí a jedna nám do branky naštěstí zapadla. Pak jsme ovšem dostali z jejich jediné šance gól a zbytečně si zápas zkomplikovali. Naštěstí tři body zůstaly doma.

Jakub Brabec slaví svou branku v utkání proti Doubravce.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Vítěznou branku, ze které jste měl vskutku velkou radost, jste vstřelil po hodině hry právě vy po krásné přihrávce spoluhráče Antonína Prančla…

Nádherný balon. Tondu už znám a on takové míče za obranu dává pořád. U mě byli tři hráči, byla tam díra, takže jsem si do ní seběhl, a pak už jenom pelášil sám na branku.

Klatovský rychlík uniká svému strážci.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Chtěl jste zakončit těsně kolem gólmana na bližší tyč?

Abych řekl pravdu, nechtěl. Trošku mi to sjelo, protože původně jsem to chtěl dát podél gólmana na zadní tyč. Nicméně on nebyl ideálně postavený, takže to nakonec skončilo v síti i tak.

Zabrali jste po třech zápasech v řadě, ve kterých jste nevyhráli. Může vám to pomoci do dalších bojů?

Určitě. Když se ale ohlédnu za těmi nezdary, určitě mě mrzí porážka v Chebu. Vždyť oni měli jen tři body, takové týmy zkrátka musíme porážet. Obzvlášť, pokud chceme být nahoře. Což chceme…