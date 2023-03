„Najednou jsme do hry dostali více záložníky, využívali jsme křídla a začali si vytvářet šance. Z toho jsme vlastně hned tři proměnili, důležité tři body," radoval se vytáhlý zadák, který po vyrovnávací trefě spoluhráče Františka Holíka, která byla mimochodem ozdobou celého střetnutí, začal věřit, že otočka je na spadnutí. „Protože jsme soupeře začali více přehrávat. Pak přišla dorážka Metyho Málka, která nám dala ještě větší jistotu a klid. Myslím si, že po zbytek zápasu už jsme Příbram do ničeho nepustili," tvrdil Matyáš Ferko.

Klatovští fotbalisté vezou z Příbrami tři body, rozhodli po pauze. Co řekl kouč?

A byl to právě on, kdo v 88. minutě přidal třetí trefu klatovského mužstva. Stále ještě devatenáctiletý čahoun si vyskočil na rohový kop svého spoluhráče a nekompromisně - nikým neatakován - jej silným trkancem poslal do sítě.

„Byl jsem docela překvapený, že jsem dostal tolik prostoru k zakončení. Už před rozehráním standardky si mě nikdo nevšímal, ale za to se na domácí obránce rozhodně nezlobím," pousmál se šťastný, spíš sváteční střelec.

Matyáš Ferko v přípravném zápase s TJ Přeštice.Zdroj: Jindřich Schovanec

Ten se mohl ve stoperské dvojici opřít o vydatnou podporu zkušeného kapitána Milana Mészárose, který byl zraněný a nad jeho startem visel otazník. „Milda je prostě oporou, takže je jedině dobře, že byl právě na první mistrák připraven nastoupit a pomoci týmu. Pracuje se mi s ním skvěle, odehráli jsme spolu prakticky celý podzim a myslím si, že jsme se sehráli a rozumíme si," chválil Ferko svého o několik let staršího parťáka. „Jsem moc rád, že můžu hrát s tak zkušeným borcem," pokračoval v superlativech na adresu kapitána týmu.

Zdroj: tvcom.cz

Klatovští fotbalisté se díky výhře vyhoupli na sedmé místo tabulky, které by rádi udrželi (nebo vzhledem k vyrovnanosti soutěže vylepšili) i po příštím kole. V něm čeká pošumavský výběr výlet do Tochovic. „V Tochovicích nás určitě nečeká nic jednoduchého, ale během týdne se na to připravíme a rozhodně se budeme snažit, abychom si do Klatov odvezli všechny tři body," dodal Ferko.

OHLASY Z DIVIZE: Bitvu Petřína okořenila šarvátka, kouč si sypal popel na hlavu