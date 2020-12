V prosinci čtyřiadvacetiletý křídelník se nyní v rozhovoru pro Deník rozpovídal o svých začátcích, pověstné klatovské kabině i aktuální divizní sezoně, kterou stejně jako na jaře dostihl koronavirus.

Na začátku našeho povídání se pojďme společně ještě vrátit k neúplnému podzimu v divizní skupině A. V sedmi zápasech jste třikrát zvítězili, dvakrát remizovali (bilance 1:1) a dvakrát prohráli. Získali jste dvanáct bodů a skončili sedmí. Jak počínání týmu hodnotíte vy?

Když porovnám prvních sedm kol z podzimu 2019 s podzimem 2020, získali jsme o několik bodů víc. Takže já osobně jsem spokojený s tím, jak se nám dařilo.

Říkáte, že jste s tím, co jste uhráli, spokojený. Šlo každopádně uhrát více bodů?

Určitě! Hodně mě mrzí domácí ztráta s Rokycany. Tam jsme měli vyhrát za tři body. A podle mého názoru se dalo vytěžit více z utkání proti Českým Budějovicím. Prohráli jsme 0:2, ale jinak jsme předvedli dobrý výkon. Chybělo nám však lepší řešení situací ve finální fázi.

Za sedm zápasů jste vstřelili pouze deset branek, ale jen devět gólů jste inkasovali. V tomto ohledu jsou lepší jen vedoucí Přeštice a právě rezerva Českých Budějovic. Je to podle vás jen náhoda, nebo výsledek tvrdé práce týmu v defenzivní činnosti?

Náhoda to určitě není. Je to především zásluha našich gólmanů, na které se můžeme spolehnout, a také celé obranné čtveřice. Kluci hráli ve velké formě, ať už nastoupil kdokoliv.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Dalo by se říct, že vám vyhovuje hrát ze zabezpečené obrany s rychlým přechodem do protiútoku?

Jestli hrajeme na brejky? Na to se úplně odpovědět nedá, protože každý zápas a každý soupeř je úplně jiný.

Dalo se podle vás počítat s tím, že během podzimu přijde druhá vlna pandemie koronaviru a fotbal dostane stejně jako na jaře stopku?

Samozřejmě jsem to v hlavě měl, že se něco takového může stát i na podzim. I proto, že se o tom dost mluvilo.

Poslední kolo před ukončením podzimu jste měli doma hrát s Petřínem, ale utkání bylo na poslední chvíli z vaší strany odloženo. V týmu se objevil covid. Byl jste i vy pozitivně testovaný?

Ne ne, covid jsem neměl, nebo alespoň o tom nevím.

Jak jste se dva měsíce bez fotbalu udržoval v kondici? Měli jste od trenéra Hoffmanna individuální plány?

Dostali jsme od kouče nějaký tréninkový plán, takže ano – v kondici jsme se udržovali celou dobu. A také jsem se udržoval díky Davidu Třískovi. To je starej poctivák, který mě vždycky vytáhne něco dělat (úsměv).

Restart amatérských soutěží je naplánovaný na konec ledna. Věříte, že bude situace ohledně pandemie natolik pod kontrolou, že se na konci ledna skutečně soutěže zase rozběhnou?

Jestli věřím? Spíš doufám. Další přerušení si už ani nechci představit…

Trenér Hoffmann prozradil, že společnou zimní přípravu začínáte už 8. prosince. Jak se těšíte na tréninky a kamarády z fotbalu?

Těším se především na spoluhráče, od přerušení podzimu jsem je neviděl. Ale těším se i na tréninky, i když to bude asi hodně bolet…

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Letošní rok byl velice zvláštní. Moc se toho neodehrálo, a když to spočítám, začínáte už čtvrtou přípravu. Jaké je tohle pro fotbalistu?

Tohle určitě nikomu nevyhovuje. Nejhorší na tom je, že dřete dva měsíce, abyste byli připravení, a pak přijde zákaz a celá příprava byla zbytečná. Já osobně měl problém motivovat se do zápasů, které jsme pak hráli na jaře místo mistráků.

Od konce ledna do června, pokud to situace pochopitelně dovolí, byste ale měli jenom hrát. Dá se takový perný program vůbec zvládnout po fyzické stránce?

Hofi (trenér Michal Hoffmann – pozn. autora) nás na to určitě připraví. Zkrátka, máme teď dva měsíce na to, abychom byli na konec ledna dobře nachystaní.

Řada týmů bude mít v zimním období problém se stavem hrací plochy. Předpokládám, že o to víc jste teď rádi, že se v Klatovech splnil sen několika generací a vyrostla tam umělá tráva…

Jsem moc rád, že ji máme. Nemusíme nikam dojíždět.

Preferujte v zimním období právě hřiště s umělým povrchem, nebo máte raději přírodní trávu? I když odpověď asi znám…

Nejsem zastáncem hraní zápasů na UMT, pokud podmínky umožňují hrát na přírodní trávě.

Jaké jsou vlastně vaše cíle do další části sezony? Pořád stejné, nebo se na základě výsledků z neúplného podzimu nějak změnily?

Cíle jsou pořád stejné, ale určitě budeme všichni poctivě makat, abychom byli v tabulce co nejvýše.

Pojďme nyní trošku více k vám. Kdy jste vlastně začínal s fotbalem?

Začínal jsem ve čtyřech letech v Blovicích, kde jsem vlastně hrál až do svých šestnácti let. Pak jsem ale šel studovat do Klatov a začal hrát tady…

Kdo vás k fotbalu přivedl?

Můj strejda a děda.

Kapitán Milan Mészáros o vás nedávno řekl, že se v zápasech dostanete suverénně do nejvíce šancí. Mohlo být tedy branek od vás více?

Co k tomu říct… Messi (Milan Mészáros – pozn. autora) to řekl správně. Gólů jsem mohl dát více, ale chybí mi klid v zakončení. Snad se to s věkem bude jen zlepšovat.

Jaké jsou vaše silné stránky? A naopak; na čem ještě musíte zapracovat?

Moje silné stránky jsou určitě vidět po zápase v hospodě (smích). Na ty fotbalové se radši zeptejte trenéra nebo spoluhráčů. Nerad se vychvaluji. A slabé stránky? Těch je hodně, jinak bych hrál mnohem výš. Ale kdybych měl vybrat jednu, určitě to bude právě zakončení.

Fotbalové Klatovy jsou známé parádní, dalo by se říct, rodinnou atmosférou. Jaká nálada v týmu tedy nejčastěji panuje?

Máme hodně mladý tým a to je samozřejmě v kabině poznat. Ti nejmladší kluci, co přišli z dorostu, měli sice ze začátku problémy s plněním svých povinností, jako jsou například připravené pomůcky na trénink, ale starší kluci si pak zjednali pořádek (úsměv). Jinak u nás panuje dobrá a pozitivní nálada. Je tu sranda, o kterou se stará hlavně Kulich (Michal Lukeš) a Třísi (David Tříska).