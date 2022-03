Snad už teď budeme získávat body a bude to jen lepší, přeje si klatovský kanonýr

„Z mého osobního pohledu jsem takhle strašný zápas dlouho nehrál. Absolutně nic se mi nedařilo,“ přiznal Deníku ofenzivní klenot Klatov. „Co se ale týče týmu, byl jsem celkem překvapený, že jsme si na těžkém terénu dokázali vytvořit tolik gólových příležitostí a převahu,“ pokračoval Michal Lukeš, jemuž nikdo z týmu neřekne jinak než Kulich (či Kulíšek).

FORTUNA divize A (18. kolo): SK Klatovy 1898 (červení) - FC Viktoria Mariánské Lázně 3:2 (1:2).Zdroj: Jindřich Schovanec

Michale, jak jste viděl svou rozhodující trefu? Podle trenéra Hoffmanna se totiž jednalo o šťastnou branku.

Měli jsme poslední standardní situaci kolem půlky, kterou zahrával Tonda Prančl a myslím, že to vůbec nerozehrál tak, jak chtěl. Balon se ovšem dostal k Mesimu (kapitán Milan Mészáros), který mě z druhého doteku našel mezi stopery. Já jsem se už jen snažil balon pustit mezi nohy, protože jsem nebyl schopný během celého zápasu zpracovat míč, a pak jsem pouze doufal, že mně balon neskončí někam na koleno, což se díky bohu nestalo (směje se).

Měcholupy na úvod obraly rezervu Přeštic, kapitán chválil tým za bojovnost

Utkání s Viktorií Mariánské Lázně nabídlo hned čtyři penalty. Tři z nich sudí pískl pro váš tým. Zažil jste někdy něco podobného?

Tohle jsem ještě nikdy nezažil ani neviděl. Možná to bude to znít trošku zaujatě, ale všechny tři penalty byly jasné. Hostující tým byl dokonce ještě uchráněn od jedné červené karty.

FORTUNA divize A (18. kolo): SK Klatovy 1898 (červení) - FC Viktoria Mariánské Lázně 3:2 (1:2).Zdroj: Jindřich Schovanec

Pokud byste nevyhráli ani ve třetím jarním utkání, byla by to pro vás komplikace?

Máme nahráno z podzimu, ale chceme vyhrávat každý zápas, to je jasné. Takže jsme rádi, že nemusíme být pod nějakým tlakem. Já osobně se chci pohybovat nahoře a udržet se v tabulce co nejvýš.

V příštím kole vás čeká derby na půdě Rokycan, které na jaře ještě nebodovaly. Jaké utkání očekáváte?

Především bojovný zápas. Snad na hřišti předvedeme větší kvalitu než Rokycany a přivezeme body z venku.

Start překvapil Kaznějov. Strašně cenné body, zářil Pikhart po penaltové výhře