Osmadvacetiletý univerzál SK Klatovy 1898 Michal Lukeš nastoupil proti favorizovanému béčku Českých Budějovic na pozici útočníka. Běhal a napadal rozehrávku hostujících obránců jako něčím nadopovaná motorová myš, ale především dal Jihočechům dvě branky, které znamenaly vítězství 2:1.

„Utkání splnilo přesně to, co jsme od něj očekávali. Věděli jsme, že pokud chceme uspět, budeme muset běhat hodně bez balonu, bojovat a celkově předvést poctivý výkon. Jasně, měli jsme v zápase i štěstí, ale to přeje připraveným,“ říkal v rozhovoru po zápase šťastný střelec Michal Lukeš s tím, že jedině tento způsob boje vedl proti favoritovi k bodovému zisku.

Michal Lukeš v zápase proti SK Dynamo České Budějovice B.Zdroj: Deník/Martin Mangl

A povedlo se. Klatovští válečníci nechali na hřišti vše. A děkovat kromě Lukeše mohou i gólmanovi Valešovi, který v první půli zlikvidoval několik tutových příležitostí jihočeského velikána. „Ondra zaslouží velkou pochvalu. České Budějovice neměly pološance, ale fakt vyložené gólovky, které náš brankář pochytal a tím nás držel ve hře,“ chválil Lukeš svého parťáka s rukavicemi.

„Naštěstí máme výborné oba gólmany. Ondru Valeše i Tomáše Nováka. Je vlastně úplně jedno, kdo z nich chytá, protože oba jsou v zápasech velkými oporami,“ nezapomněl hrdina utkání ani na druhého brankáře, u kterého se očekává, že bude v bráně příště proti Mýtu.

Lukeš si své góly rozložil do obou poločasů. Ačkoliv ten druhý byl vítězný, trefa ze 12. minuty snesla nejpřísnější měřítko kvality. Lukeš se ve vápně elegantně otočil a přesnou střelou ke vzdálenější tyči nedal brankáři hostů šanci.

„Věděl jsem, jak si chci míč přebrat, ale byl jsem trošku překvapený, že poté, co jsem se otočil, kolem mě nikdo nebyl. Sice jsem byl poměrně z úhlu, ale napadlo mě míč napálit na zadní tyč. Jsem rád, že se to povedlo přesně tak, jak jsem chtěl,“ byl rád. V příštím kole, ve kterém Klatovy hrají doma s Mýtem, očekává úplně jiný fotbal. „Tak snad už budeme hrát fotbal i my,“ smál se.

„Myslím si, že soupeř bude hrát poctivě zezadu a spíš my budeme diktovat tempo hry,“ má jasno klatovský fotbalista.