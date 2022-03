„Jsem rád, že se nám to povedlo. Utkání se nevyvíjelo dobře, dostali jsme hned gól, a pak jsme ještě nedali penaltu. Naštěstí se nám to podařilo urvat. Jsem za to rád,“ říkal obávaný snajpr Zajíček pro web mladých sportovců .

První branku do sítě Viktorie vstřelil z penalty ve 30. minutě. Jednalo se už o druhý pokutový kop Klatov v zápase, ale ten úvodní neproměnil zkušený Janda. Při absenci útočného parťáka Antonína Presla byl Zajíček určený k exekuci desítky jako druhý v pořadí. „Jsme tak domluvení. Vzal jsem si penaltu jako útočník a naštěstí se to povedlo,“ oddechl si.

Jan Zajíček v zápase proti Mariánským Lázním.Zdroj: Jindřich Schovanec

Ještě složitější situaci měl mladý kanonýr, který si prošel mládeží Viktorie Plzeň, v 87. minutě. To hlavní sudí odpískal ve prospěch domácího družstva už třetí penaltu, která byla za nepříznivého stavu 1:2 nesmírně důležitá. Jan Zajíček ale zachoval chladnou hlavu a bez milosti vyrovnal. A příběh o vítězném gólu Lukeše, se kterým mimochodem připravujeme rozhovor, již znáte.

V minulém kole jste v Mýtě (1:3) hráli na velice špatném povrchu. Co vaše tráva, jak se vám na ni v sobotu proti Mariánským Lázním hrálo?

Nebylo to ideální, dost to skákalo. Ale třeba mně osobně to tolik nevadí, já nemám rád hlavně umělku. Naopak jsem rád, že konečně hrajeme na trávě – to je úplně něco jiného.

Divočina! Klatovy kopaly tři penalty, zápas s Viktorií rozhodly až v nastavení

Na podzim se vám dařilo, pak přišel útlum. Co jej podle vás způsobilo?

Nevím, možná je to tím, že jsme měli dost hráčů zraněných. Řekl bych, že nám hodně chybí Tonda Presl. V předchozím kole v Mýtě jsme prohráli, nepovedlo se nám dotáhnout na třetí místo, ztratili jsme. Tam byl zraněný také kapitán Milan Mészáros. Snad už teď ovšem budeme získávat body a bude to jen a jen lepší.

Chcete potrápit největší favority divizní soutěže – Lom a vedoucí Přeštice?

Držíme čtvrté páté místo, v Lomu jsme třeba vyhráli 3:1. To byl dobrý výkon a určitě na ně máme. S Přešticemi bychom se chtěli zlepšit oproti podzimu, kdy se nám zápas vůbec nepovedl (Klatovy doma prohrály 1:4).

Autoři: David Koranda, Martin Mangl

