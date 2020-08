„Máme tři body z venku, to se vždycky počítá, takže jsem určitě spokojený. Myslím si, že jsme zaslouženě zvítězili, i když jsme si to ve druhé půli sami zkomplikovali. Vedli jsme 2:0, soupeř vyrovnal, ale pořád jsem věřil, že zápas dokážeme vyhrát. Měli jsme totiž více ze hry a také fyzicky jsme na to byli lépe,“ uvedl hlavní trenér Doubravky Zbyněk Kočí.

Poločas: 0:2. Branky: 63. Mach z penalty, 65. Bělohlávek – 20. Trojanec, 32. Patroský, 81. Roubal. Rozhodčí: Holakovská. ŽK: 5:3. ČK: 87. Šmíd (H). Diváci: 150. Sestava Doubravky: Luhový – Petrželka (69. Nový), Světlík, Krejčí, Rozboud, Künstner, Trojanec (69. Paul), Fleissig (69. Drtil), Roubal, Patrovský (78. Ungr), Řehoř. Trenér: Zbyněk Kočí.

Klatovy – Č. Budějovice B 0:2

„Velice těžký protivník, se kterým jsme odehráli vyrovnanou partii. Škoda neproměněných šancí ze závěru první půle. Sice jsme nakonec prohráli, ale rozhodně máme na čem stavět,“ má jasno kouč klatovského týmu Michal Hoffmann.

Poločas: 0:0. Branky: 70. Matoušek, 79. Perina. Rozhodčí: Trska. ŽK: 1:2. Diváci: 250. Sestava Klatov: Novák – Tříska, Krásný (71. Aizner), Mareš, Janda, Diviš, Krejčiřík, Vacek (81. Daněk), Brabec, Sojka, Prančl (86. Bošek). Trenér: Michal Hoffmann.

Rokycany – Lom 1:2

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu a hráli jsme přesně to, co jsme si řekli. Pak jsme ale začali zbytečně otevírat prostory soupeři, který byl kombinačně velmi zdatný, a ten toho dokázal využít. Ve druhé půli jsme si vytvořili tlak i šance, ale kontaktní gól jsme dali až ke konci, což bylo pozdě,“ mrzelo trenéra Rokycan Milana Dejmka.

Poločas: 0:2. Branky: 87. Debellis z penalty – 22. Novák, 31. Neužil. Rozhodčí: Nehasil. ŽK: 3:1. Diváci: 170. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Hereit, Sadílek (78. Stejskal), M. Černý (74. Kroc), Glazer, Procházka, Plzák (46. Debellis), Ineman (57. Vaščák), Koranda (46. Laubr), Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek.

Mariánské Lázně – Přeštice 1:7

Brankostroj Přeštic se spustil až po přestávce. „Vedli jsme, měli jsme i další šance, ale soupeř z ojedinělého útoku vyrovnal. Nám hodně pomohl šťastný gól na 2:1 před přestávkou. Já jsem potom kluky nabádal, aby byli trpěliví, chtěl jsem je zklidnit. Ve druhé půli už jsme zápas jasně ovládli. Vysoké vítězství na úvod soutěže je velmi dobré,“ říkal přeštický kouč Stanislav Purkart. Hattrickem se blýskl útočník Tomáš Arzberger.

Poločas: 1:2. Branky: 31. Nedbalý – 17., 60. a 86. Arzberger, 44. Kraml, 48. P. Šmídl, 73. Mudra, 78. Pecháček. Rozhodčí: Maiello. ŽK: 4:2. ČK: 88. Cinkanič (Mariánské Lázně). Diváci: 150. Sestava Přeštic: Rojík – Duchek, Böhm, Suchý (78. Sedláček), Chocholoušek, Kraml, P. Šmídl (78. Blahoudek), Skála (82. Kadar), Přibáň, Mudra, Arzberger (72. Pecháček). Trenér: Stanislav Purkart.

Petřín – Hvězda Cheb 2:1

Fotbalisté plzeňského Petřína prohrávali, na začátku druhého dějství přišli o vyloučeného Demetera, přesto zápas proti Hvězdě Cheb doma dokázali otočit. „Už v prvním poločase jsme měli možná pět vyložených šancí, ale neproměnili jsme je. Naopak hosté skórovali po situaci, kdy náš gólman vyboxoval balon do zad Vaška Lisého, který si dal nešťastně vlastní gól. Když jsme na začátku druhého poločasu dostali červenou kartu, vypadalo to s námi už zle. Kluci ale zabojovali a zápas nakonec otočili. Byť až v posledních vteřinách. Byla to pro ně velká odměna za to, že chtěli vyhrát,“ chválil své družstvo Radek Vodrážka, trenér SK Petřín Plzeň.

Poločas: 0:1. Branky: 71. Vohrna, 90+1. Klich – 34. Lisý vlastní. Rozhodčí: Zoufalý. ŽK: 2:3. ČK: 48. Demeter (P). Diváci: 200. Sestava Petřína: Hrabačka – Zoubek, Šimáně (89. Bednář), Šulc (46. Provod), Demeter, Fiala (58. Trojovský), Heller, Klich, Kohout (46. Vinkler), Lisý, Vohrna (84. Bílik). Trenér: Radek Vodrážka.

Mýto – Katovice 1:1

„Velmi náročné utkání s hodně těžkým protivníkem. Myslím si, že diváci, kterých nepřišlo úplně málo, viděli nadstandardní divizní zápas. Šance měla obě mužstva, my asi o malinko víc. I proto považuji dva získané body za spravedlivé. Kluky musím určitě pochválit, na hřišti nechali všechno,“ lebedil si trenér Slavoje Luboš Vašica.

PK: 4:2. Poločas: 0:0. Branky: 52. Chylík vlastní – 50. Repa. Rozhodčí: Dohnal. ŽK: 3:3. Diváci: 335. Sestava Mýta: Vild – Staněk, M. Růžička, J. Hereit (68. Martin Brož), Marek Brož, Štych, Lavička, Frizoni, Vileta, P. Zajíček (61. T. Zajíček), Brudna (68. M. Pfeifer). Trenér: Luboš Vašica.

Ostatní výsledky 1. kola FORTUNA divize A: Soběslav – Sedlčany 5:2 (0:0, 46. Zeman z penalty, 63. Milan Mazouch, 69. Tomáš Mazouch, 75. Pavlík, 86. Bouchal – 55. a 62. David Krůta), Beroun – Jindřichův Hradec 2:1 (Jakub Krůta, 83. Amaglo vlastní – 14. Toman).