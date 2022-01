„Z Příbrami jsem měl nabídku už v létě s tím, že by to bylo do kategorie staršího dorostu. To ale tenkrát nevyšlo,“ svěřil se Lukáš Rajtmajer. Angažmá ve městě pod Černou věží a do toho naprosto skvělé výkony, které na postu obránce velký talent předváděl, ho posunuly dál. „Já chtěl hlavně zůstat u dospělého fotbalu a teď jsem dostal nabídku do béčka Příbrami. Přijal jsem ji, protože jsem si řekl, že je to vlastně nová šance se dostat zase o kousek dál,“ kvitoval bek, který v Klatovech byl na hostování z Viktorie Plzeň.