Klatovští fotbalisté pod vedením trenéra Michala Hoffmanna v sobotu smetli na domácím hřišti béčko Jiskry Domažlice 5:1 a do necelý měsíc trvající přípravy vstoupili tou správnou nohou. „S hrou v první půli jsem byl určitě spokojený. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Po změně stran se mi to ale už vůbec nelíbilo a musím uznat, že kdyby měly Domažlice větší kvalitu a zkušenost v řešení útočných akcí, mohl být konečný výsledek nakonec úplně jiný,“ uznal den po zápase zkušený klatovský lodivod, jehož mužstvo bude až do začátku sezony, která začíná první srpnový víkend, trénovat třikrát týdně.