Fantazie na úvod! Klatovští fotbalisté obrali béčko Českých Budějovic

„Nemyslím si, že jsme byli v zápase outsiderem. Respekt ano, ale ne strach,“ zdůraznil mladý klatovský bek. „Celkově to bylo velmi vyrovnané utkání, ve kterém jsme museli být koncentrovaní celých devadesát minut, protože soupeř měl míč po většinu času více na svých kopačkách,“ popisoval.

Klatovský mladík Adam Vacek.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„My jsme se naopak snažili vyrážet do rychlých brejků. Byli jsme hodně silní v osobních i vzdušných soubojích uprostřed hřiště. Jen škoda, že jsme některý z protiútoků nedotáhli do konce, ale s bodem z půdy těžkého soupeře jsme spokojení,“ doplnil. Podle klatovského trenéra Hoffmanna si Západočeši na hřišti dokonce vypracovali o jednu až dvě šancí víc.

„Možná, že nám chyběl větší klid a kvalita při řešení našich útočných příležitostí. Jednu střelu navíc dobře lapil gólman soupeře,“ tvrdil Vacek a doplnil, že také klatovský brankář Tomáš Novák se zaskvěl. „Hned na začátku nás podržel opravdu těžkým zákrokem,“ chválil svého gólmana.

Adam Vacek odehrál na honosném Složišti, které sobotní souboj hostilo, skvělý zápas. Ačkoliv vinou zranění neabsolvoval celou zimní přípravu, na úvodní zápas jarní části FORTUNA divize A byl připraven nastoupit hned od úvodního hvizdu. „V přípravě jsem měl problémy se svalem v oblasti třísla. Ale je to teď lepší, než jsem to čekal. Už v týdnu na trénincích jsem se cítil dobře a noha také držela. Jsem rád, že mi trenér dal důvěru hned do prvního mistráku, přestože jsem neabsolvoval celou zimní přípravu,“ libuje si.

Z archivu Deníku: trénink SK Klatovy 1898. Adam Vacek úplně vlevo.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Teď už ovšem Vacek hází dílčí úspěch z půdy Dynama za hlavu a s týmem se připravuje na druhé jarní kolo, ve kterém Klatovy narazí na domácí Mýto. To budou chtít porazit stejně jako na podzim, kdy doma uspěly 3:0.

„Určitě budeme chtít urvat nějaké body, ideálně všechny tři. Ale důležité bude k utkání přistoupit zodpovědně a s pokorou hned od úvodní minuty. Očekávám těžký a vyrovnaný zápas, ale určitě budeme chtít navázat na výsledek z podzimu. Každopádně průběžný stav v Katovicích (Mýto tam prohrálo 2:3, byť vedlo 2:0) nám zdvihá varovný prst, že nás nečeká nic lehkého,“ má jasno.

