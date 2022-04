„Z naší strany povedené utkání. Hráli jsme dobře a celý první poločas byl v naší režii. Už do páté minuty jsme měli tři příležitosti. Do třicáté jsme vedli 3:0 a bylo rozhodnuto. Mohli jsme pak i prostřídat. Ve druhé půli jsme na chvilku zaspali, ale varovalo nás břevno soupeře. Pak jsme znovu přidali. Z utkání mám dobrý pocit, bylo pohledné i pro diváky,“ řekl trenér Přeštic Stanislav Purkart.

Poločas: 3:0. Branky: 13., 51. a 75. Arzberger, 3. Beránek, 31. Havel, 82. Mudra. Rozhodčí: Lafek. ŽK: 0:0. Diváci: 200. Sestava Přeštic: Švihořík – Heger (62. Končal), Böhm (46. Šmídl), Chocholoušek, Havel, Skála, Přibáň, Štípek (46. Vacovský), Mudra, Arzberger (76. Vohrna), Beránek (62. Kraml). Trenér: Stanislav Purkart.

Klatovy – Hořovice 2:1

„Tento zápas byl z naší strany na jaře asi ten nejméně povedený. Hráli jsme dobře pouze dvacet minut druhého poločasu, když jsme vstřelili oba naše góly. Na druhou stranu: vyhráli jsme a udrželi druhé místo v tabulce. I takové zápasy fotbal občas nabízí a my jsme moc rádi, že jsme to ubojovali a na konci také odbránili,“ oddechl si klatovský kapitán Milan Mészáros.

Poločas: 0:0. Branky: 51. J. Zajíček, 56. Presl – 81. Polák. Rozhodčí: Klátil. ŽK: 2:2. Diváci: 200. Sestava Klatov: Novák – Šoul, Presl (60. Aizner), M. Marek, Janda, Mészáros, J. Zajíček, Vacek, Brabec (54. Krejčiřík), Lukeš (90+1. Valeš), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

Mýto – Sedlčany 4:1

„Předvedli jsme náš nejlepší výkon za tu dobu, co jsem v Mýtě. Mohlo to skončit i vyšším rozdílem, šance na to byly. Kluci to odmakali a hráli konečně trochu tak, co po nich chceme. Beru to jako malý zázrak v rámci toho prostředí, jak to tam funguje. Věřím ale, že se to bude zlepšovat,“ doufá kouč Mýta Luděk Kopřiva, který už nemůže počítat s gólmanskou ikonou Janem Vildem.

„O pauze v zápase s Berounem neměl zájem už nadále pokračovat a teď by měl být zraněný. Nějak se rozhodl a od té doby mě to nezajímá. Šanci dostal mladý Dvořák, který chytá velmi dobře,“ dodal Kopřiva.

Poločas: 0:0. Branky: 4. a 40. Nový, 65. Skopový, 82. Renza. Rozhodčí: Hoch. ŽK: 1:2. Diváci: 120. Sestava Mýta: Dvořák – Brudna, Jiří Hereit, Martin Brož, Kadar, Lávička, Buršík, Skopový (85. Gavrylovskyy), Pecháček (62. Renza), Zeman, Michal Nový (68. Martin Patrovský). Trenér: Luděk Kopřiva.

Katovice – Petřín Plzeň 3:0

„Bylo to vyrovnané utkání do první inkasované branky, po níž to bylo z naší strany už špatné. Po přestávce jsme se trochu zvedli, naše šance jsme ale nevyužili a po třetím gólu Katovic bylo hotovo. Máme takovou horší sérii, ale hlavní bylo, aby béčko vybojovalo postup, což se myslím teď o víkendu už prakticky povedlo. Teď můžeme vrhnout všechny síly zase do divize,“ vysvětloval kormidelník Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 2:0. Branky: 21. Repa, 41. Uher, 55. Kadula. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 3:3. Diváci: 281. Sestava Petřína: Suchý – Provod, Zoubek (66. Skalozubov), Kohout, P. Zajíček, Štefl (66. Levý), Vodrážka, Šimáně, Veselý (66. Majer), Klich, Zíma (46. Jílek). Trenér: Radek Vodrážka.

Č. Budějovice B – Rokycany 3:1

„Domácí zaslouženě vyhráli. Byli lepší, fotbalovější a prakticky nás k ničemu nepustili. Mohlo to skončit i vyšším rozdílem. Sice tam byla taková jiskřička, když jsme snížili na rozdíl jedné branky, ale jiný výsledek by byl nezasloužený,“ uznal lodivod Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 1:0. Branky: 36. Bečvář, 50. a 77. Polanský – 71. Hereit. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 0:1. Diváci: 60. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Jan Hereit, T. Zajíček, Procházka (66. Čeliš), Černý (84. Laubr), Lehký (84. Pražský), Vaščák (78. Holek), Stejskal (46. Titl), Kramer, Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek.

Lom – Doubravka 0:2

„Musím kluky pochválit. Předvedli jsme výborný taktický výkon a získali jsme cenné vítězství. Dvakrát jsme udeřili z brejku. Podržel nás také Luhy v brance, který v prvním poločase vychytal dvě tutovky Lomu. Bez dobrého výkonu gólmana ale nikdy nejde porazit tak silného soupeře,“ byl spokojený trenér plzeňské Doubravky Zbyněk Kočí.

Poločas: 0:1. Branky: 38. Patrovský, 55. Roubal. Rozhodčí: Lovětínský. ŽK: 1:1. Diváci: 105. Sestava Doubravky: Luhový – Roubal, Marek Patrovský, Světlík, Kalina (84. Šural), Krejčí, Česák, Martin Nový, Rozboud, Trojanec. Trenér: Zbyněk Kočí.

