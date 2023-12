Veselý dál na lavičce Rokycan, zároveň naznačil změny v týmu

„Potřebovali bychom středního záložníka v ideálním věku, a útočníka. Ale po těchto hráčích touží všechny týmy. Bohužel máme v týmu věkovou mezeru ve střední generaci. Ta by měla tvořit jádro týmu, ale nemáme ji. Pokud nechceme kupovat hotové hráče, musíme si je vychovat, což nejde během jedné sezony," říkal po konci podzimu trenér Michal Veselý.

Ale už teď - na konci roku - je jasné, že zimní přípravu s týmem zahájí třiadvacetiletý útočník David Kroc, jenž na podzim zářil v dresu Sokola Radnice (krajský přebor), kde nasázel třináct branek a kraluje tabulce kanonýrů. Pro Kroce může být začlenění do mančaftu o to snadnější, že nejde do neznámého prostředí, neboť v zeleno-černém táboře už působil.

Jakub Janota v dresu SK Klatovy 1898.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Do týmu se navíc po půlročním hostování v konkurenčních Klatovech vrací i jednadvacetiletý obránce či záložník Jakub Janota, který stejně jako Kroc zahájí v Rokycanech tvrdý zimní dril. Obě novinky klub oznámil v průběhu čtvrtečního dne na svém instagramu. Venku je také už první odchod. V kádru už na základě vzájemné dohody nebude pokračovat jednadvacetiletý Michal Nový. „Michale, děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve sportovním i osobním životě," stojí ve čtvrteční zprávě FC Rokycany na sociální síti instagram.