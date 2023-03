A napětí by se v táboře klatovského týmu dalo krájet jako chleba v jednom nejmenovaném supermarketu. „Rozhodně se už těším a určitě i ostatní spoluhráči. Zimní přestávka byla totiž celkem dlouhá,“ hlásí jeden z gólmanů Klatov Tomáš Novák. Klatovští na podzim se soupeřem doma prohráli vysoko 2:5. To už nechtějí zažít znovu. „Určitě jim budeme chtít vrátit prohru ze začátku sezony. Jak říká náš trenér (Michal Hoffmann – pozn. autora), půjdeme do toho na 110 procent,“ slibuje Novák příznivcům klatovského fotbalu.